香港製造｜短篇喜劇「我的HEHE室友」　打破大眾對同志的刻板印象

近年來，以同志為題材的劇集愈來愈多，大眾對於多元性傾向有了更多的理解，明白「愛」本應無分性別。不過，以往主流媒體在塑造同性戀角色時，仍然會離不開用女性化的氣質、說話陰聲細氣的刻板印象演出男同志的角色。



鮮為人知，其實早在2016年已有位創作者－鐘夕（Partick）創立了「四仔工作室」(Foursonproduction）的YouTube頻道，自2018年便開始拍攝以同志為題材的短篇處境喜劇「我的HEHE室友」，希望能打破大眾對同志的刻板印象，以正面態度看待同志議題，奉勸大家「做人唔好咁Sterotype。」



「我的HEHE室友」的誕生

鐘夕（Partick）是「四仔工作室」(Foursonproduction）YouTube頻道的創辦人，他在大學時期主修電影，現職是從事新聞行業。頻道剛開始時，主要拍攝與遊戲節目相關的內容，他解釋：「初時找了幾個朋友拍攝類似「Running Man」的影片，但最終沒有人看。」他表示，當時感到相當氣餒，後來便把心一橫，索性一於豁出去，「決定做自己一直以來最想做的題材，拍攝一套以同志為題材的處境喜劇。」

鐘夕說：無論由編劇、導演再到演戲，其實都由他個人一手包辦。（黃寶瑩攝)

香港製造的同志喜劇

「我的HEHE室友」在2018年時，可以說是香港第一套以同性戀為題材的短篇處境喜劇。鐘夕表示因自己一向很喜歡觀看美國的sitcom，留意到當時香港很少以正面角度去探討同志議題的作品，「大多數會比較負面，圍繞住同志要同家人「出櫃」等劇情，氣氛通常比較沉重同壓抑。」而美劇則完全與之相反，「如劇集《Will and Grace》，在處理性傾向議題時的表達手法大多比較輕鬆、幽默。」，此外，鐘夕亦因大部分的香港人都喜歡觀看喜劇作品。故此，他希望能製作一齣香港製造，以同性戀為題材的喜劇作品供香港人觀賞。

鐘夕表示留意到當時香港很少以正面角度去探討同志議題的作品，「大多數會比較負面，圍繞住同志要同家人「出櫃」等劇情，氣氛通常比較沉重同壓抑。」（黃寶瑩攝)

「做人唔好咁Sterotype」

以往主流媒體製作在塑造同性戀的角色時，仍然會離不開以女性化的氣質、說話陰聲細氣的刻板印象演出男同志的角色。而鐘夕創作的「我的HEHE室友」這齣短篇處境喜劇，正正是想打破大眾對同志的刻板印象，告訴大家不論你是何種性傾向，都不應該被性別氣質所定型。鐘夕說，希望大家可以如「我的HEHE室友」第一季，第一集的對白內容，「做人唔好咁Sterotype。」

「我的HEHE室友」的故事內容，主要是講述同性戀者鍾夕與異性戀者雷達，是相識二十多年的好友，在長大後更成為同居室友。此外，除了性傾向不同之外，兩人的生活習慣亦完全截然不同，他們在合租的過程期間，爆發出不少笑料。

劇中的兩位主角完全打破大眾對男同志的刻板印象。鐘夕解釋：「異性戀的雷達是一位直男，但性格卻非常婆媽和愛斤斤計較，偏向女性化；而同性戀的鍾夕，雖然名字中有個「夕」（直）字，但就比較麻甩，偏向男性化，生活習慣上亦相對隨性、不拘小節，與大多數人想象中的男同志有很大分別。」

鐘夕說：希望大家可以如「我的HEHE室友」第一季的對白內容，「做人唔好咁Sterotype。」（黃寶瑩攝)

從小喜歡創作 滿腦子天馬行空

鐘夕又補充，因為頻道是小本經營的關係，無論由編劇、導演再到演戲，都由他一手包辦。而問到他最享受哪個工作崗位，他直言：「最喜歡其實是當編劇，對當導演沒有多大興趣。」他解釋：「原因是因為從小便喜歡文字創作，小時候滿腦子天馬行空的想法，喜歡用紙筆記錄下來，創作出很多屬於自己的小故事。」此外，問到他的演員和工作人員的班底組成是從何而來，他笑言，一部分是多得來自五湖四海的好友仗義幫忙，另一部分則是透過網上招募而來。

中學畢業時發現自己喜歡同性

問到鐘夕創作靈感的來源，他表示一部分是來自於個人的親身經歷，而另一部分則是多得有好友幫助，「當真的沒有創作靈感時，便會打電話騷擾朋友。」他更透露，在中六畢業時，才逐漸確定自身的性傾向是喜歡同性。他笑言，「在中學時期，我還經常會暗戀女同學，有追過女仔。」，但後來鐘夕發現自己對男生亦會產生興趣，會多了留意他們，更一度懷疑自己是雙性戀。「中學畢業時，發現自己對男仔真是更感興趣。」而他在「我的HEHE室友」的拍攝中，更「假公濟師」邀請了當年的學長參與演出，「我中學時，經常會偷看他打籃球。」

「出櫃」初期母親未能接受

許多同志在向家人朋友「出櫃」，坦白自己的性向時，都遇上過不少困難，經歷很多自我 掙扎，擔心家人未必會坦然接受自己不同於主流的性傾向。而鐘夕的「出櫃」過程，在初時亦未得到家人的充分理解。

他憶述，在大學時期曾參與舞台劇，同時擔當編劇和主角，在撰寫劇本時，「上半場寫關於我父母的愛情故事，下半場寫我自己的愛情故事。」當時，他亦有邀請家人前來觀看。但在臨開場時，他忽然想到家人很大機會能通過劇情發現到自己的真實性向，他打算預先給予家人充分的心理準備，「怕他們受到驚嚇，我打算先跟他們坦白。」

鐘夕的「出櫃」過程，在初時亦未得到家人的充分理解。（黃寶瑩攝)

怎料，在鐘夕坦白過後，母親給予的回應卻是「不太能接受。」，並拒絕前往觀賞他在舞台劇的演出。他坦言當時對他的打擊很大，在受刺激之下，他即興決定要在舞台劇進行到尾聲之際，向在場觀眾大聲說出自己的經歷及訴說對母親的心聲，「那時候我和觀眾說，我明白母親的感受和難處，無論她接受與否，我對她的愛都不會變。」

鐘夕說，當時的觀眾感到十分感動，同時亦是他第一次感受到向他人分享自身的經歷，能在無形中給予他人力量。而值得慶幸的是，隨著多年的時間過去，現在母親已全然接受他的性傾向，更會不時詢問男友會否到家中用餐。

鐘夕說：「那時候我和觀眾說，我明白母親的感受和難處，無論她接受與否，我對她的愛都不會變。」（黃寶瑩攝)

觀眾是一直以來最大的動力

大學時的經歷，為鐘夕後來的創作奠下基礎。鐘夕說：「觀眾一直以來都是我最大的動力。」他從未想過自已創作的作品，能為觀眾帶來正能量和影響力。「有一集劇情內容是，主角在多年都沒有與家人聯絡，在新年時，突然心血來潮想打電話給家人。」播出後，有居住在外國的香港觀眾向他反映，在看完劇集後，立刻打電話給在港的家人，與家人拜年，他表示當下感到十分感動。

與此同時，早前是「我的HEHE室友」製作滿四周年的大日子。鐘夕說，他們在當天舉辦了一個小型的粉絲見面會，雖然人數限制在60人以內，但意料之外，前來參與的人數超出當日上限。他更提及，當時有位女粉絲向他表示雖然從來未在影片下留言，但其實一直都很喜歡和支持「四仔工作室」的作品。「她讓我發現到，可能有很多人在默默支持自己而從未表達出來，原來自己的創作是真的能給予觀眾力量。」