專訪｜最具代表性同志電影導演雲翔：香港人思想並沒有想象中開放

第33屆香港同志影展（HKLGFF）即將於9月17至10月1日舉行，今年同樣地會為各位影迷帶來世界各地首屈一指的32部LGBTQ+電影及短片，而今年的「焦點導演」 落在最具代表性的同志電影及獨立導演雲翔，為大家帶來兩部首度曝光的作品，同時是導演的第8及第9部作品《十三門徒》與《屍房菜》，另外亦會回顧雲翔導演兩部深入民心的代表作《永久居留》及《安非他命》。



雲翔導演（陳葦慈攝）

雲翔導演的作品向來以大尺度及內容極為豐富而聞名，其個人經歷亦相當精彩。導演形容自己為地球村民，過往曾遊歷超過100個國度，分別居於香港、澳洲、美國、日本和泰國，這些多姿多彩的特色也見於他的電影之中，例如《屍房菜》的主角以鬼魂之姿周遊列國，拍攝取景於日本、台灣、西班牙、泰國及香港，至於《十三門徒》的主要拍攝地點就在導演於日本的住所之中。此外，原來這兩部新作是同一時期拍攝的，分別剪攝成兩部電影，而且兩者的主題都以探討「死亡」為命題。藉著第33屆香港同志影展即將開幕，今回我們有幸請來雲翔導演為大家分享關於新作的心路歷程，原來因為疫情的影響，曾經以為電影的上映將會遙遙無期⋯⋯

《屍房菜》取材自男主角親身靈異經歷，講述一夜之間被長官性侵、流氓輪暴的可憐小兵魂，附身不同的人而周遊列國，最後卻流落到香港

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問及兩部新作是如何構思出來的，導演指出全因上一部作品《三十儿立》的男主角賀飛，以真人真事的「鬼上身」事件作為契機，因而開拍導演首部「鬼片」，實際是探討死亡的本質。「由上一部電影的製作過程以及後來參與影展，我一直都在賀飛的身邊，所以發生在他身上的「鬼上身」事件我也親歷其境。死亡向來是我的作品一個重要的命題，同時我覺得過去關於愛情、情色的片種已經足夠，所以是次主力集中講死亡。」導演指出，每年世界上大約只有600部電影上映，所以一年可以出產兩部電影是很值得令人期待的事情，可惜的是因為疫情的關係令上映遙遙無期，影展亦紛紛取消。「雖然其後有一些影展選擇以線上形式舉行，但我個人來說非常重視與觀眾的交流，所以決定等下去，但等待期間卻是最煎熬的，甚至覺得或者已再無機會的了。」

《十三門徒》故事描述自稱為蘇格拉底和柏拉圖門生的學者，招募了12位精壯青年男子住進其避世莊園裡，進行一項探討死亡和來生可能性的實驗

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導演過往到訪過超過100個國家，是次的疫情是自13歲以來令他停留在同一個地方最長時間的。最令他低落的是如果電影無法上映就沒能向演員交代：「電影是盛載著很多人的期望的。」今年決定曝光，演員們也不敢抱有太大的期望，直到今天，台灣也已經公映了，才令人重燃希望。也許因為這兩三年來太多情況不似預期，令導演最終決定為16年的電影生涯畫上句號。至於他的第10部、也是最後一部作品，將於10月內完成拍攝。「最後一部作品將不會宣傳了，當作是一部紀念作，也是為演員而拍的，主旨將會圍繞這兩年、三來的心路歷程。」在之後的日子，導演可能會先回到泰國的住所，慢慢地把作品剪輯，因為是最後一部作品，所以時間不再重要和趕急。

雲翔導演（陳葦慈攝）

導演的作品加入愈來愈多的演員，這些演員來自不同國籍、文化背景以及性取向，原來因為導演的作品參與不同地方的影展，他們欣賞過後同想加入，漸漸地演員們來自五湖四海，後來導演開拍的電影，全讓演員有所發揮，算是回報他們的一種方式。「香港以外的觀眾比較喜歡重文藝氣息及哲學論調的《十三門徒》，而本地觀眾及導演卻喜歡《屍房菜》，也好，兩部電影都能迎合不同口味。」不過，對於同志議題，導演覺得本來香港的自由氣氛得天獨厚，早在1991年就已經將同性戀去罪化，反觀新加坡是近年才執行，比起香港晚了30年。「但根深蒂固地，香港人的思想並沒有想像中那般開放。舉例在今天HIV話題依然是忌諱，縱然早已並非世紀絕症。」縱使官方如何宣傳包容、抱有正面觀念，但民眾本身還是害怕。正如對於疫情的恐懼，相比起積極的做法光是害怕亦於是無補的，但往往恐懼本身才是最可怕。

雲翔導演（陳葦慈攝）

導演覺得，歸根究底現時香港人最需要的是前景。「在我成長的階段，那時候香港人並不富有，卻非常有幹勁，會加把勁工作務求升遷，又或多做一份工作幫補，他們向著目標前進。再回看近年雖然大家的經濟能力相對地好了，卻未必有工作的幹勁，或者是因為想成功很難，或者根本不知道何謂成功。」最後，談及導演接下來的新動向，原來是準備開一場音樂會：「其實音樂一直是我的最大夢想，可惜我並沒有對此的天份，但接下來電影的工作停下來了，需要做一些我真心想做的事情。我的人生大部分時間都投身IT界及電影（導演於2008年與資深導演劉國昌合作推出首部作品《無野之城》，在之前則於IT界工作），這是我年少時預料不到的，不去嘗試便沒有開始，所以我覺得應該要盡可能地開發自己的可能性，我認為人生應不斷發現自己的任務及使命，然後努力去圓滿它。」

INFO

《第33屆香港同志影展 2022》日期：9月17日 - 10月1日

地點：百老匯電影中心｜MOViE MOViE Cityplaza｜PREMIERE ELEMENTS｜PALACE ifc · 高先電影院



（雲翔導演由9月18日起，將會出席每場放映後的Q&A環節與觀眾見面）

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Closing Films 閉幕電影 :《Girl Picture 當女孩戀愛時》、《Lonesome寂寞小鮮肉》性感浪漫



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