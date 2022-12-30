何永賢訪劏房戶介紹簡約公屋　有單身長者稱合租床位　睡覺要輪班

房屋局局長何永賢早前聯同財政司副司長黃偉綸及負責簡約公屋的建築署團隊，到訪深水埗和太子探訪五戶劏房居民，向他們介紹簡約公屋。何永賢表示劏房住戶向她反映很希望能入住簡約公屋，亦不介意位置偏遠，而她認為簡約公屋的優勢在於租金具有一定吸引力：「現在五千元租金可能只有三十呎，日後大約五百元租金（簡約公屋）能住一百呎。」



何永賢在冬至日（22日）探訪劏房戶，足本訪問今日上載至其facebook專頁。她在貼文指，辛勤了大半生，單身長者想有個百來呎的空間安享晚年並不是什麼過份要求，但事實上，那些狹小劏房住的正正就是曾在不同崗位貢獻香港社會的長者，那環境的惡劣，一日都嫌多。

單身長者合租劏房 單位只有一張床

何永賢在探訪單身長者時，發現有很多長者只能居住在只有三十呎的單位面積內。有長者因無法負擔月租數千元的租金，選擇要與人合租居住，而因劏房單位只有一張床，兩人要早晚「輪班」才能安睡。

她又表示，本港的單身長者都希望能有個百多呎的居住單位能夠安享晚年。她強調，簡約公屋能給予長者在居住上多個選擇。

何補充，簡約公屋將會在市區選址，當局會適時公布選址結果。除了已經公布的上水和元朗的選址會使用私人用地外，未來的選址都不會用私人用地。同時政府亦會加強宣傳，讓基層家庭能更容易接收到有關簡約公屋及過渡性房屋的資訊。

劏房戶：不介意簡約公屋地區偏遠

何永賢表示，劏房戶居住環境非常惡劣，面積單位非常小。她提到有很多劏房住戶向她反映，「希望可以能入住公屋，尤其是簡約公屋。」政府會盡力把簡約公屋興建得最好。

同時，何永賢亦提及，雖然簡約公屋首批公布的選址在新界地區，但不少居住在市區的劏房住戶都向她表示，不介意地區偏遠。此外，她表示當局將會積極與運輸署及巴士公司商討簡約公屋的交通配套安排。

財政司副司長黃偉綸亦於當日下午，在臉書專頁表示，探訪了深水埗福榮街的張太和其3歲幼子。他形容張太一家4口的劏房單位狹窄，有滲水問題導致牆身發霉，感嘆居住問題困擾市民多年：「要靠每一代人的努力，攜手加快造地建屋。」

黃偉綸又指，建築署團隊帶同簡約公屋的設計模型向劏房戶介紹計劃，計劃會在未來5年內以「組裝合成建築法」快速興建3萬個簡約公屋，每個單位均設有獨立洗手間、煮食空間等，希望能為劏房戶帶來盼望。

▼簡約公屋上水蓮塘尾選址▼