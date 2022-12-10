簡約公屋｜何永賢：冀用一筆過撥款可加快程序　組件拆卸後或重用

房屋局局長何永賢今早（10日）在電台節目表示，為快速興建起簡約公屋，冀一筆過撥款可加快程序，不希望用傳統審批方式需耗用四、五年時間。她又指，通常短期用地期限為5年，但相信簡約公屋用地年限可更長，還簡約公屋為組裝合成，將來期限屆滿或會拆卸後重用，在其他地盤再組合。



▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內櫳設計▼



何永賢形容「成件事都要好快速」，期望緊湊完成並快速讓有需要的人入住，期望立法會能整筆撥款加快速度，而非傳統工程般逐項審議撥款，「一筆過撥款快手啲」，考慮到效益簡約公屋會用設計和建築合約模式來加速、提效。

何永賢表示，將參考過渡性房屋模式快速興建，因為若傳統公屋用5年時間興建，將會耽誤有住屋需要的劏房兒童的黃金成長時期，「佢哋對於香港呢座城市咩印象？對人情冷暖咩感受呢？」

房屋局局長何永賢期望立法會能整筆撥款加快速度，而非傳統工程那般逐項審議撥款。（資料圖片/張浩維攝）

何永賢相信部分簡約公屋的土地可使用超過五年，政府每三四年都會檢視政府用地的用途，就其周邊發展情況來決定，繼續用作短期用途還是開展長遠規劃。

何永賢指出，簡約公屋會以組裝合成法興建，會在建築署的標書中要求，承建商逐一拆卸原件，且保留組件可在其他地盤組合重裝的可能性。至於個別交通不便的簡約公屋選址，可在合約中要求完善交通配套設施。