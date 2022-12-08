簡約公屋｜房屋局再解成本降低：扣減外部工程、社區設施、顧問費

政府未來五年擬建3萬伙「簡約公屋」，設計和建築工程涉款267.9億元，即每個單位平均成本89萬，高過傳統公屋37%。房屋局局長何永賢日前在立法會提出新說法，指扣除「渠、水」開支，「計返建築物本身，大概約200億元」，每個單位平均造價約68萬元，與公屋單位約65萬元相若。



新計算法引起外界質疑，事隔3日，房屋局再就說法解釋，稱撇除「較大範圍的外部工程、社區配套設施、顧問費」，以及為未來推展工程時所需要的應急費用和價格調整準備等開支後，「簡約公屋」的建築成本約為200億元。



「簡約公屋」四個新界選址：



指低矮式簡約公屋成本低至55萬

何永賢周一(5日)在立法會房屋事務委員會突然強調，不應以整體造價即267.9 億元計算每個單位成本，並指每個低矮式的簡約公屋單位，造價約55萬元，與過渡房屋單位相若，至於其他樓層較高的項目，則需考慮風力及地基等因素，每個單位造價約68萬元，與公屋65萬元相若。

她又以塘尾用地為例，「267.9億 (設計及建築成本)當中，有很多都是外部的設施，(塊地)好大，除幢樓本身，全部渠、水，都唔可以畀塊地水浸，我哋要處理好，計返建築物本身，大概約200億元。」她續說，若以此計算計劃全部約3萬個單位，則每個單位造價約68萬元，與公屋單位最新成本平均65萬元相近。

「簡約公屋」其中一選址位於屯門青麟路，其工地佔地0.8公頃（紅框為大概位置），出門口就有輕鐵站。（梁鵬威攝）

外界質疑她為何有新說法，與房委會過去計算方法似有不同。事隔三日，房屋局在深夜再就事件作出回覆。發言人指，「簡約公屋」的設計和建築工程費用預計約為267.9億元，撇除較大範圍的外部工程、社區配套設施、顧問費，以及為未來推展工程時所需要的應急費用和價格調整準備等開支後，「簡約公屋」的建築成本約為200億元。

不過，當局未有仔細交代上述需撇除的開支，亦未有解釋「外部工程」、社區設施及顧問費等的開支佔比例等。

房委會發言人則補充，公屋和居屋每單位的平均建築成本，是按上一個財政年度房委會批出的工程合約計算的平均建築成本，並非實時或預算數字，當中包括相關的地基、小規模地盤平整工程等，但不包括設計及顧問費用。由於房委會每個財政年度批出的工程數目、規模、設計、市場環境等因素均有所不同，每年的單位平均建築成本均會有差異。

發展局須負責污水系統、道路改善等

房屋局發言人又指，發展局須為部分「簡約公屋」用地建造主要污水系統設施，有關設施的費用約為2億元。除污水系統外，發展局亦要為每幅「簡約公屋」用地興建所需的其他基礎設施及/或進行相關工程，包括道路改善工程、供水系統、排水系統、土地除污、斜坡鞏固；加上相關顧問及工地勘測等費用，有關費用預計共約近4億元。上述地區性的基建設施亦可用於其後的長遠發展，達至物盡其用。

翻查資料，政府曾指向立法會申請321億元的一筆過撥款中，有6億元是相關基建工程，相信就是指上述由發展局負責的開支。

房屋局又再重申，較矮樓層的「簡約公屋」（約3至4層），平均單位造價實際上與過渡性房屋的相若，即大約55萬元一個單位。而部分「簡約公屋」項目的樓層數目將會較多（約16至18層），會因高層建築而需要額外地基、結構加固和增加機電設施；根據初步設計，「簡約公屋」的單位建築樓面面積會較現時過渡性房屋的大，而「簡約公屋」的四至五人大單位佔整體單位的比例，亦預計會較多，因此高層單位平均造價約68萬元一個單位。

上水蓮塘尾「簡約公屋」現為工地（紅框為大概位置），毗鄰豪宅，遠眺粉嶺高球場，但記者發現，附近基本配套欠奉，交通稍為不便，與上水市區有一段距離，可謂「沿路山旮旯」。（梁鵬威攝）

政府亦首次交代，兩幅位於元朗攸壆路及上水蓮塘尾的私人土地業主身份，分別由新鴻基地產及新世界發展借出，並終於回應指是無償借出兩幅私人土地供政府發展「簡約公屋」，政府不需要繳交租金或其他費用。

發展商借地建屋 年期只7年

不過，政府終透露發展商借出的年期，只有約七年，當中已包括約一至兩年的建築期，亦預期可作約五年「簡約公屋」之用。至於是否在此借用期後續借，政府會適時檢視並與土地擁有人探討。

錦繡花園旁選址 位處濕地緩衝區

政府亦首次確認，元朗攸壆路(即錦繡花園旁)的「簡約公屋」，由於涉及在后海灣1號或2號緩衝區內興建住宅或康樂發展，因此屬《環境影響評估條例》下的指定工程項目，須在項目動工前取得環境許可證。根據《環評條例》，除為擬議工程項目進行環評以申領環境許可證外，如申請人能確認擬議工程項目的環境影響在一份已獲批准的環評報告中已獲得充分評估，而該報告的資料及定論與擬議工程項目相關及有效，則申請人可環保署申請直接申領環境許可證。

發言人指，稍後會為元朗攸壆路項目向環境保護署提交「簡約公屋」的工程項目簡介，包括工程的詳細資料(例如地點、規模、涉及的工序，及可能對環境造成的影響等)，並會嚴格遵照《環評條例》的法定要求就有需要的項目進行有關申請。