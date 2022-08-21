「冠南華」霓虹燈招牌已拆卸　「最幸福招牌」空餘棚架伴老店

位於油麻地的中式裙褂老字號「冠南華」霓虹燈招牌被稱為「最幸福霓虹燈」，在港屹立近半世紀，可惜最終也難逃拆卸命運。

霓虹燈招牌在昨日（20日）早上拆卸，「冠南華」店員表示，招牌在昨日凌晨到早上被拆卸，開店時回到店內已不見招牌蹤影。



據店員透露，周六早上工人利用吊車先後將寫有「冠南華」及「冠南華婚紗」的霓虹燈招牌從原有位置移出，兩個招牌緩緩下降。下方則有工人將招牌擺正，然後放置招牌到貨車尾箱之中。過程有途經市民駐足停步，舉起手機拍下招牌的最後一面。

▼霓虹燈招牌清拆過程▼



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記者今日（21日）現場可見，原本霓虹燈招牌所在位置已然空盪盪，招牌已消失，冠南華外只剩下為拆卸招牌而架起的棚架，以往被作為油麻地一帶的地標，有「最幸福霓虹燈」的燈牌已成過去，正式成為絕響。

「冠南華」的霓虹燈招牌曾獲不少外國旅遊網站譽為本港五大特色霓虹燈之一，亦獲香港旅發局推介。冠南華店舖上有兩個霓虹燈招牌，一幅是黃色波浪邊框配紫色英文字，另一幅則是藍綠色邊框配紅色中文字。

▼8月16日 「冠南華」兩個大型霓虹燈招牌最後一夜亮燈▼



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屋宇署早前指，有關招牌屬須予以取締類別，該署遂透過「大型招牌大規模行動」，向招牌擁有人發出清拆令，着令其拆除招牌。冠南華負責人日前表示，該署近日向店舖下「最後通牒」，故逼不得已決定拆卸，並無奈指清拆後將「無晒啲歷史文化」。店方稱曾聯絡M+博物館收留招牌，但不獲回應，故霓虹燈招牌清拆後，將棄置到堆填區。