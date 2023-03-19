半世紀葵榮路熟食市場面臨關閉　僅餘兩檔聯署抗爭　保兩代人心血

有逾半世紀歷史的葵涌葵榮路熟食小販市場，因空置率逾八成被食環署收回，將於今年第三季永久關閉。該市場未來如何規劃發展未明，但現時僅餘的兩個攤檔面臨「冇得留低」，前路茫茫。延續兩代人心血的檔販認為，熟食市場經營情況並不如食環署所講般「惡劣」，故近日發起聯署爭取繼續留低營業，誓言要抗爭到底。



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1972年落成 原設21個小販攤檔

葵涌葵榮路熟食小販市場位於葵榮路28號，建於1972年，至今已有51年歷史，佔地約515 平方米，共設21個熟食小販攤位，使用率為19%。由於食環署認為繼續管理及營運市場不符經濟效益，將於今年第三季永久關閉該市場。

檔主發起聯署：唯有盡力去做

《香港01》記者日前實地了解，發現市場內僅剩下兩個攤檔仍在營業，為「連記咖啡室」及「連文記」大牌檔。現場所見，當天午膳時段，兩個攤檔都人頭湧湧，合共擺放了三十多桌，幾乎座無虛席，食客主要都是鄰近工廠區的打工仔，情況不算冷清。

其中一檔「連記咖啡室」由姓連兩姐弟經營，連女士指出，10年前的葵榮路熟食小販市場十分熱鬧，但因年邁檔主相繼離世，而食環署近年銳意收回熟食市場小販牌照，無法傳承至下一代，便不能繼續經營大牌檔生意，以致人去樓空，令熟食小販市場的空置率愈來愈高，最後被食環署以此為理由收回。她批評指現行制度的僵化，等於扼殺熟食小販行業，才是令大牌檔自然死亡的元凶。

連女士表示，2009年時花了十多萬元為上一代傳承下來的熟食小販牌照辦領續牌，至2018年攤檔受超強颱風山竹吹襲影響，一度無法營業，還要動用一大筆錢去維修翻新，連同續牌前後共花了四十多萬元。由於攤檔屬小本經營，專做鄰近工廠區的熟客生意，食物收費不高，至今連裝修費也未回本。

她續稱，去年6月收到食環署書面通知有關永久關閉上址市場的安排，但署方甚少向檔主透露任何消息，包括現階段未有明確交代後續安排，也沒有說明關閉市場後，土地作如何用途，令她一時間不知所措。她不忿說：「如果收返都係空置用嚟曬太陽，點解唔可以畀我哋做多3至5年？到時真係有用，我哋可以還返畀佢哋。」

她坦言不會接受食環署安排調遷，一心只想留低，但面臨市場關閉的「死線」將至，每天都在等待倒數，令她焦急萬分。在倒數期間，她唯有主動出擊，去年自行發起聯署，爭取繼續留低經營，短短數月已收集到逾百個簽名。至上月，她更主動去信葵青區議會爭取保留熟食市場，然而，她深明勝算不大，歎道：「唯有盡力去做，唔想咩都唔做就放棄。」

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大牌檔具港式風味 有獨特生存價值

另一檔「連文記」由檔主連先生的父親一手創立，上世紀70年代於同區大連排道擺攤，後來上址市場落成，獲編配進場營業至今，檔內處處留下歲月痕迹，例如鐵皮檔上掛有已褪色的鐵板餐牌，保留了香港傳統大牌檔的獨有風味；另一個水牌寫上只有六位數字的電話號碼，也是香港70至80年代的歷史「遺產」，沒料到延續至他這一代即將告終。

連先生認為，大牌檔有其獨特生存價值，食物具有港式風味，與街坊相處數十年，感情深厚，與現時的連鎖餐廳完全不同，他說：「呢到好有人情味，同班熟客相識好多年，價廉物美又多選擇，就算無冷氣都可以食得好開心。」他強調，自己與連女士都並非要求賠償，而是希望可以繼續營業，但政府完全置之不理，他稱：「小販市場對於從事低端行業的食客有一定需求價值，有咁多空置位，點解唔畀人繼續去做或轉型？」

連先生表示，食環署所指的空置率，只是針對攤檔的出租數目，並不能反映上址市場的人流真實情況。他又指，葵涌區內較多工業大廈和運輸業司機往來，實際有很大「搵食」需求，尤其每日早餐及午飯繁忙時間，上址攤檔更加座無虛席，對檔販來說「一定做得住」。他稱目前署方未有提及如何後續安排，但他也不會接受調遷，強調：「如果要我呢個檔搬離葵涌區，即係將我連根拔起，再移植到另外一個地方，我生存到嘅機會只得一半。」

食客郭先生表示已光顧了連文記二十多年之久，形容檔內的食物「夠飽肚」、「價錢合理」，而且方便泊車，現時很少餐廳可以如此便利。（歐嘉樂攝）

郭先生：大牌檔方便泊車

檔主不捨兩代人經營的心血，光顧了「連文記」二十多年的食客郭先生亦大歎不捨，他稱每星期都會來光顧，因為食物「夠飽肚」、「價錢合理」，最愛這裏方便泊車，對比時下開業在大街大巷的餐廳來說，這裏確是駕駛人士的「寶地」。對於該個熟食市場面臨關閉，他亦深感無奈，慨歎：「其實依家政府鍾意做咩就做咩，無法動搖政府的決策。」

熟客陳先生已光顧熟食市場數年，認為大牌檔是香港街頭飲食的一大特色，慨嘆香港大牌檔愈來愈少。（歐嘉樂攝）

陳先生慨歎：香港特色大牌檔買少見少

另一名熟客陳先生已光顧熟食市場數年，每個月都至少一次來光顧。他指大牌檔是香港街頭飲食的最大特色，無奈不敵城市規劃發展，已經愈來愈少，若政府將大牌檔搬入熟食中心，他搖頭指：「唔同咗㗎啦，好似食連鎖餐廳咁。」他又認為，大牌檔要在路邊才有感覺，若上址未來興建商廈設有食肆，食物價格亦會水漲船高，他笑說：「50蚊去其他餐廳，邊食到一餐飯？」

葵青區議員梁志成指，葵涌區較多工業大廈及寫字樓，即使食肆林立，只有熟食市場才能滿足物流行業和職業司機的需要，優勢是可以泊車及可讓食客吸煙。(資料圖片/呂諾君攝)

區議員：食環署是「倒行逆施」

葵青區區議員梁志成指，葵涌區較多工業大廈及寫字樓，雖然區內各式食肆林立，但熟食市場才能滿足物流行業和職業司機的需要，優勢是方便泊車及可讓食客吸煙，他稱：「呢幾年抄牌抄得咁密，上工廈食佢哋點泊車、睇車？好多司機真係專登嚟搵食㗎！」

梁志成又指，他曾在區議會會議上向食環署提問，該個熟食小販市場關閉後的土地用途，但署方未有正面回應，只表示在收回土地後，需交由產業署再決定用途，他質疑：「點解唔事先決定好點用先收返？反而要搞完一大輪先決定用唔用？」，他形容，署方做法是「倒行逆施」。

根據食環署資料，現時全港的熟食小販市場只剩6個，包括海防道臨時熟食小販市場、新填地街熟食小販市場、吳松街臨時熟食小販市場、勵業街熟食小販市場、葵榮路熟食小販市場及內有熟食小販攤位的赤柱街市空地小販市場。其中海防道臨時熟食小販市場在2020年10月完成翻新、吳松街臨時熟食小販市場亦於2021年3月以圓桶形的外觀重新開放，若葵榮路熟食小販市場最終被關閉，便只剩餘5個，真的是關一個少一個。

食環署：騰空土地作其他用途

就檔販爭取在葵榮路熟食小販市場繼續經營，食環署回覆《香港01》表示，一直有關注轄下場所包括熟食小販市場的營運情況，並正全面審視現有場所的使用情況和發展潛力，以制訂合適的發展計劃，達到地盡其用、惠及市民、推動地區發展的政策目標。隨着人口變化、新發展或重建計劃，以及其他鄰近食店帶來競爭，公眾熟食市場日漸失去吸引力，部分場所人流稀少，空置率偏高，故關閉熟食小販市場可騰出珍貴土地資源以供妥善運用，目前計劃永久關閉新填地街熟食小販巿場後，將會騰空土地作其他用途。

署方更補充，會與受影響的持牌熟食小販商討離場安排，包括提出方案讓他們交回小販牌照以領取特惠金。食環署亦會視乎情況需要，考慮讓他們搬遷至食環署轄下其他熟食小販市場或熟食街市的空置熟食檔位繼續營業，並提供一筆過的搬遷津貼。

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