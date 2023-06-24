碩果僅存租碟舖隱身轉型賣女裝玩具　揭電影迷老闆化身電影守護人

區區都有臥虎藏龍。長沙灣一間街坊地舖，表面上是女裝店，走進店內細看，卻又是吸引小孩子的玩具店；再走到最深處的收銀櫃台，細心張望會發現逾萬隻珍藏VCD、DVD電影和劇集光碟，無論是經典黑白粵語片、近期賣座港產片，抑或是中日韓歐美的電影和劇集，甚至卡通片都一應俱全，儼如電影發燒友的「尋寶地」，原來這是一間全港碩果僅存的隱秘租碟店。在這道「影碟圍牆」下，隱藏着一個電影迷默默守護電影的故事。



電影迷黃錦安在長沙灣經營租碟舖23年，默默守護着已逐步被時代淘汰的影碟。(歐嘉樂攝)

這間隱世秘店「藏身」於熙來攘往的元州街，鄰近元州邨商場，經常有一家大小顧客進出，門口櫥窗掛着一些女裝衫褲作招徠，但若沒有進店「深入探究」，可能會錯失內裏藏着一片「尋寶地」。

這間街坊舖最前排掛滿女裝；中間擺滿了各式各樣的玩具，最深處收銀櫃台則是另一片天，原來是紮根區內23年的隱世租碟舖。悠閒地站在櫃位的四眼大叔，正是電影迷老闆黃錦安。(歐嘉樂)

女裝店真身為隱世租碟舖 珍藏影碟逾萬隻

甫進入呈長方形的店內，最前排貨架掛滿了日韓女裝；再往前行至中間位置，擺滿了各式各樣的小孩子玩具，包括時下流行的遊戲卡、膠珠手鍊飾物、尖叫雞、公仔、玩具車等。當再行至最深處收銀櫃台，會發現另一片天，原來這是紮根區內23年的租影碟舖。悠閒地坐在櫃位的四眼大叔，正是現年63歲老闆黃錦安。

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「擺喺呢度嘅影碟，我以前都可以將劇情背返出嚟，你只要講少少劇情，我已經知道係邊齣戲，所以嗰時有好多人嚟叫我搵碟，但𠵱家好少人嚟搵戲，我好少掂啲碟了，有啲戲名都已經唔記得，人老了，冇辦法......」黃錦安笑看陳年往事，惟話語中滿帶感慨。

在千禧年代，影音光碟盛行，租碟舖曾經開至成行成市，全港有約500-600間，總有一間喺左近，黃錦安當年也擁有6間分店。時移世易，當影碟已成往事，黃錦安亦由餘下這一間分店，近年再轉型兼賣女裝和玩具，店裏僅餘最深處的角落，保留着他的電影世界。但他指來租碟的人不多，每月平均只租出數隻影碟。

當年這道「影碟圍牆」為老闆黃錦安帶來不俗收入，今日租碟行業式微，他也只能笑看時代變遷。(歐嘉樂攝)

在這個租碟角落裏，當眼處放了一批最新港產片及荷里活電影藍光DVD影碟，例如賣座電影《正義迴廊》、奧斯卡金像獎得獎電影《奇異女俠玩救宇宙》，還有一系列超級英雄電影。只要用心細看，圍着收銀櫃位亦隱藏着不同年代影碟，分門別類，排列整齊，抬頭可見經典無綫劇集、經典美劇，還有中日韓歐美電影、劇集，甚至卡通動漫，庫存超過一萬隻，應有盡有。移開收銀處掛着的雜物，可看見張貼了多年的影碟租賃收費表。

開店源於對電影狂熱 難忘沙士高峰月做10萬生意

黃錦安笑言，最初開店皆因熱愛看電影，說：「我12、13歲已經入戲院睇戲，嗰陣麗宮戲院仲賣緊兩蚊張飛，我記得最早期係入戲院睇帝女花、蝶影紅梨記和紫釵記，你話𠵱家仲邊有可能喺戲院睇到帝女花㗎？」

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原本經營其他生意，2000年時見行業有商機，黃錦安於是入行，說：「做租碟容易把握，自己鍾意睇戲，入咩貨自己知道，入行門檻又低，手頭上有幾萬蚊就可以開舖，而且可以好快回本，所以當時雨後春筍。」

他指，當年各舖每日平均租出300至400隻影碟，遇上假期及颱風時更厲害，說：「打風時租出數量等於平日嘅3倍，沙士時期更加係我哋呢行嘅高峰期，真係做到冇停手，開工做到收工為止。」他舉例，當時市面租碟價每隻約5至8元，一般分店每月有約5萬至6萬元生意額，沙士時則激增至一個月10萬元。

見證港產片輝煌時 為租《功夫》《無間道》日嘈夜嘈

租碟舖與電影行業唇齒相依，租碟興旺代表電影產量多，黃錦安見證了港產片最輝煌年代。他說香港人最愛看港產片，並以笑片為主，「當年最誇張係《少林足球》、《功夫》、《無間道》、《龍咁威》，呢啲戲當年特別多人租嚟睇，租出嘅數量簡直係瘋狂，我哋每套都一口氣入咗幾百隻，一樣租晒出去！」

他更透露，當年常有客人因為租不到周星馳電影而與店員吵架，「𠵱家啲人會唔會為咗睇唔到戲而同人嘈交？可以返去睇啫，最多咪因為網絡慢睇得唔順，等遲啲再睇，但唔會因為咁而同人嘈，當年租碟興旺時，真係會日日嘈，搞到報警都試過。」

黃錦安憶述，當時有客人來租《無間道》，他提醒對方因為是新片需要翌日還碟，怎料對方語帶不滿反問「點解要還」，還指責他滋事，然後在門口致電找人來「支援」，他聞言只好報警求助。此外，深受歡迎的《古惑仔》系列電影光碟，當年因市面炒賣盛行，他直言：「《古惑仔》啲碟係租到唔敢再租出去，因為租一套就被偷一套，啲客係唔會還返嚟。嗰個年代大家為咗睇港產片都好瘋狂，呢啲都係真事嚟！」

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徵版權費加舖租與網絡串流盛行 扼殺租碟行業

隨着2008年港府通過新修訂《版權條例》，對行業造成嚴重衝擊，業界需要支付高昂版權費購入租賃版影碟才能出租，他說：「當開始要支付版權費，行業逐步開始快（走下坡），快到係兩年之間，幾乎有一半租碟舖執笠。」

他直指發行商但求賺錢，並不支持租碟業發展，黃錦安曾為此成立「電影租賃業大聯盟」，還身兼召集人為業界發聲，他稱：「當時發行商頭一年收30％，第二年已經即刻加價喇，加到100％，後來已經冇人睬佢，因為個個都冇生意做，都唔撈啦！」

黃錦安為了維持生意，把風光一時的租碟舖轉型兼賣女裝和玩具。訪問當天，店裏出現最多的是來買遊戲卡、買玩具的小學生。(歐嘉樂攝)

後來，互聯網、機頂盒、甚至串流平台盛行，大多數人選擇上網看電影，「睇戲已唔需要實體影碟」，大家的生活習性已不同，最重要是租金上升加重成本，影響整個行業一下子結束。黃錦安為了維持生意，把風光一時的租碟舖轉型為「雜貨店」。最諷刺是訪問當天，店裏出現最多的是來買遊戲卡、買玩具的小學生。

人最好就人如流水，濁水飄浮，你諗住點冇意思，市場畀你先得㗎。我哋啲小角色，睇住個潮流，睇住條水行，順水行舟。 租碟舖老闆黃錦安

黃錦安在巨輪下默默守護電影，卻笑說：「我只係電影業旁觀者！」(歐嘉樂攝)

巨輪下默默守護電影 黃錦安：我只係電影業旁觀者

「我哋由租碟做到賣呢啲玩具，係時代嘅巨輪，我哋無法逆轉，即係你識得跟住時代去走，就會有生意做，你唔跟時代，就要講拜拜，唔使理咩行業，都係一樣嘅！」不敵時代巨輪，黃錦安難免感嘆：「當年睇戲係家庭娛樂，同𠵱家冇得比，有啲年輕人連DVD光碟機都唔識，佢哋以為我呢啲碟係遊戲，問係咪打機嘅，我真係好無言......」

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既已式微，為何仍維持租碟業務？黃錦安淡然地說：「仍然有人唔慣上網睇戲，有啲人係鍾意揸住實體碟，雖然比較少但都係有，感覺唔同。」他更認真地定時入新貨招呼客人，以今時今日的出租流量計，擺明做虧本生意，他說：「冇咩所謂啦，又唔係蝕得好多，蝕一千幾百就由佢啦。」

港產片堪稱快靚正 首推《衝鋒隊：怒火街頭》

從香港電影業最輝煌時代一路走來，黃錦安仍對租碟業戀戀不捨，默默在守護着這些影碟，記者問他算不算是在守護電影，但他不敢認作「守護者」，指那班創作人才是電影守護者，反而笑說：「我只係電影業旁觀者，喺度𠵱牙鬆槓。」他更笑指熱愛電影，令其「虛度光陰」多年。

已故導演陳木勝執導的《衝鋒隊：怒火街頭》，是黃錦安每年定必翻看的至愛。(網上圖片)

黃錦安形容港產片的獨特之處在於節奏明快，主題明確，堪稱「快靚正」，也有帶藝術成分的，百花齊放。他欣賞的心水作品包括王家衞執導的《花樣年華》、《阿飛正傳》，還有已故導演陳木勝的《衝鋒隊：怒火街頭》，更是他每年定必翻看的至愛，盛讚：「呢套戲簡單快捷，充滿香港人口味，唔洗諗太多嘢，電影有時講直接就得㗎喇，就已經好好睇。」

原來陳木勝與黃錦安是中學同學，他提起時語帶感慨：「我哋成日偷偷入戲院睇戲，後來我哋行嘅路唔同，佢真係去咗投身電影做咗大導演，我就喺度開咗咁潦倒嘅舖頭，已經兩回事喇！」

感嘆邵氏電影塵封於廢堆 黃錦安：呢啲係香港寶藏！

提到昔日電影年代，黃錦安忍不住走到貨架，翻出一系列邵氏電影珍藏影碟。邵氏兄弟年代的電影可說是稱霸一方，電影種類百花齊放，黃錦安亦相當喜愛早期的邵氏電影，形容：「佢拍的電影係反映緊個時代背景，係貼住個時代嚟拍的電影。」他舉例，如《香港奇案系列》，一齣電影分別有四個殺人奇案，都是在真實呈現當時的社會事件，一邊搖頭嘆道：「𠵱家仲邊會拍呢啲戲呢......」

他不諱言，新的電影不值一提，唯有邵氏年代的舊電影，說時一邊翻出多隻塵封多年的邵氏舊碟，例如夏文汐主演的《唐朝豪放女》、狄龍主演的《大俠沈勝衣》等，他慨嘆：「呢啲都係邵氏年代經典電影，𠵱家連摸上手都嫌鋪塵，𠵱家仲有邊度可以蒐集咁多邵氏電影呢，冇喇，消失晒啦，真係睇見都覺得唏噓！」他指這些不算是最受歡迎一批，較多人熱愛的「鎮店之寶」，如《刁蟬》、《香港奇案》等，早已被人以每隻20元買光了。

𠵱家連電影人自己都喺度走下坡，更何況係電影走下坡，呢啲幾好嘅(邵氏)電影，今時今日攞上手，擺喺呢度，但已經被其他嘢遮蓋，埋藏喺城市嘅廢堆...... 租碟舖老闆黃錦安

黃錦安認為電影業界走下坡，與電影審查制度有關，嘆道：「你覺得《十年》仲可以拍咩？唔可以拍啦！」（網上圖片）

租碟業式微，香港電影亦風光不再，他認為與近年來香港政治氣氛與電影審查制度有關，嘆道：「𠵱家邊個夠膽再拍一啲有思想、有深度嘅電影呢？上(映)到咩？發行到咩？你覺得《十年》仲可以拍咩？唔可以拍啦！」

已經拍唔返啲香港有特色思想嘅電影，特色年代嘅嗰種奮鬥史已經冇啦，只係得返啲嘻嘻哈哈，笑下就算嘅電影。 租碟舖老闆黃錦安

黃錦安說每日都可能會有一、兩人來看看有甚麼新影碟，但不一定能租出，訪問當天，黃錦安正在分析香港電影業之時，也引來一位知音人。租碟客楊先生於6、7年前發現這間店，於是定期來「尋寶」。

租碟客楊先生很喜愛租碟看港產片，無奈近年對港產片感到失望。(歐嘉樂攝)

楊先生本身熱愛到戲院看電影，其後家庭影院興起，從錄影帶年代開始租帶至租碟，一家大小一起觀看，多年來已成習慣，即使互聯網及串流平台已成主流，他仍堅持租碟回家細看，說：「戲飛貴嘛，咪嚟租碟，呢度碩果僅存㗎喇，以前一個禮拜至少嚟一次，後來少咗。」

《正義迴廊》是近期受高度評價的港產電影。（網上圖片）

他稱租影碟看港產片，對白是廣東話，比較傳神，「上網睇講國語，冇咁過癮」。他又稱近年對港產片感到失望，「係近期比較好啲，有《正義迴廊》呢啲港產片，質素比較好啲，至有信心嚟租吓，見到有啱就租，冇就算囉。｣

當年這道「影碟圍牆」為老闆黃錦安帶來不俗收入，今日租碟行業式微，他也只能笑看時代變遷。(歐嘉樂攝)

最後問到黃錦安會否對行業式微感到可惜，他淡然說：「萬物都有興旺、都有興衰，冇得可惜嘅，邊有可惜㗎！」科技日新月異，他早已預計行業遲早會被淘汰，並未感到可惜，只是笑看風雲，做到冇得做為止。

黃錦安早已預料租碟行業會被科技淘汰，笑看時代變遷，「凡事物都有到期之日」。(歐嘉樂攝)

｢到期啦嘛，凡事物都有到期之日嘅。｣ 租碟舖老闆黃錦安

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