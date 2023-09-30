逆向代購2.0｜01直擊新興「逆向團購」一條龍跨境外賣直送皇后山

香港通關後，港人「報復式」外遊及北上消費熱潮，影響本地消費疲弱。而港人鍾情北上的程度，加上內地物價較低，已經連日常外賣都要從深圳買回來，甚至衍生新興「逆向代購」服務，網上常見有人聲稱收費代為「跑腿」，可從內地帶外賣回港，送到港鐵沿線。在這種新消費模式下，本港不少餐廳及商舖生意大跌，接連出現「倒閉潮」，更連買外賣的市民都減少了，令很多外賣員叫苦連天。



不過，《香港01》發現，「逆向代購」已經迅速進化至「逆向團購」，有人乘着這股「逆向」熱潮，經營一條龍跨境送外賣上門生意，以客貨車直送內地食品至粉嶺皇后山，為大批北區居民服務，每晚吸引數十戶人排隊等外賣，在屋邨上演「夜繽紛」，連本地外賣員都搖頭嘆道：「內地啲外賣咁平，如果發展到運送全港各區，真係會搶晒我哋生意！」究竟這門生意是如何運作？《香港01》為大家展開深入追蹤。



疫情之後，港人北上消費成熱潮，甚至連日常外賣都要從深圳買回香港，近月在網上社交平台充斥大量「逆向代購」宣傳貼文，聲稱可提供代買內地外賣的「跑腿」服務，由香港過關至深圳各大口岸，再運送外賣回港至各區港鐵沿線交收，一般收費至少要30元以上跑一趟，還要視乎食品數量和包裝大小。

不過，《香港01》發現，這種逆向代購模式經已迅速進化升級。有人藉着逆向代購熱潮，經營一條龍跨境送外賣上門生意，每天由蓮塘口岸運送內地外賣食品過關來港，並以客貨車運送至用家手上，主要服務新界北區及粉嶺皇后山，深受居民歡迎，每晚都有數十人在邨內提早排隊等外賣，蔚為奇觀。

《香港01》展開深入追蹤，了解到該最新購物方式的運作。首先提供服務的團隊包括司機與兩女一男助手，他們最初透過社交平台宣傳，吸引居民加入指定通訊群組，現時幾個群組已累積了近千人。據了解，有關服務對象主要為粉嶺皇后山居民，即包括皇后山邨和山麗苑，另有一些住在皇后山周邊的新界北區居民。

居民如要訂購外賣，必須先加入群組，由於服務人數有限，若確定要買深圳外賣當天，早上8時許便要透過群組內的小程式提早領取籌號。此服務是要自行訂餐，所以需事先下載內地外賣平台「美團」或「餓了麼」的手機程式，然後可以細想訂購哪些食品。如果不懂如何下訂單，可以觀看團隊提供的教學影片跟着落單，又或者請團隊幫忙落單，但需加收服務費。

大約下午5時，司機駕駛客貨車載同助手們由皇后山出發，此時差不多截訂餐人數，如還未取籌便要急忙動手，同時要盡快落單訂餐，必須安排餐點於傍晚6時前，送抵指定的蓮塘口岸商業城內一個快遞服務站作為收集點。

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當天下午，記者提早在該個快遞服務站等候，當時已經收集了許多外賣食品放滿櫃枱，又有多位外賣小哥輪着送餐過來，職員會逐一幫忙收集。約傍晚5時半，司機與兩名男女助手終於來到。現場所見，他們分別用手推車載着6個有蓋可密封的大膠箱前來，很大陣仗似的。其間，記者發現仍然有多名內地美團的外賣小哥不斷送餐過來，顯然那些外賣食物數量頗多，還未齊全。

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司機與助手們將首先收集到的外賣食物放滿入6個大膠箱，然後推着膠箱，先行出發跑第一趟。記者緊隨他們從蓮塘口岸商業城一直過關至香港的香園圍口岸，他們將所有外賣食品先放上客貨車，讓留守車上的一名女助手整理過後，一行人又過關返回蓮塘口岸，繼續第二趟取餐。由於當晚餐點數量較多，他們總共取走超過10箱食物，至晚上約7時才出發去前往皇后山邨，整個取餐過程歷時約兩小時。

至於在皇后山邨方面，早於傍晚6時許，有不少心急取餐的居民來到皇順樓地下等候。至大約7時15分，運送團隊的客貨車終於抵至，上址已有數十名居民在排隊等候取餐，當中不乏家長帶小朋友玩耍過後，一同在樓下輪候，也有不少居民是穿着睡衣或街坊裝，十分悠閒隨意，完全是日常生活模式。

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司機與助手下車後，十分熟練地從車尾抬出一箱箱外賣食品，為排隊的居民順序派餐。記者所見，各人買的外賣食品種類繁多，但最多人買的是原隻北京烤鴨、串燒燒烤及「奈雪的茶」手搖飲品。其中一名居民馮先生表示，買內地外賣食物，純粹是貪方便。約20分鐘後，司機駕駛客貨車到尾站山麗苑繼續派送餘下食品，便完成一天的派餐任務。

據了解，該團隊每日有約60至70位顧客取籌號，以每人運送收費大約50元來粗略計算，每天單次跨境取餐至送餐約3小時的過程，估計共可賺取3,500元營業額。而團隊還會不定時再提供其他「快閃」送遞及訂餐服務，利潤可觀。

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《香港01》進行測試，同樣從內地美團訂購外賣，再經由該團隊運送收貨。當我們收到外賣時，全部食物都是完好且沒有翻瀉，而內地外賣的包裝都很乾淨整潔，其中酸菜魚用環保袋載着，串燒與烤鴨都有使用保溫袋盛載，砂鍋粥更是整個砂鍋原煲上，相當震撼，相信在香港較難找到這類原煲外賣的砂鍋粥。

至於價錢方面（全部以港元計算），其中老壇酸菜魚只需30多元；全隻北京烤鴨連鴨架和配料，只需約100元；花蟹砂鍋粥連內地配送費共120多元，訂購自四間餐廳的菜式連運送來香港的逆向代購運費，總共約520元。相對於香港的食肆，可能單是全隻北京烤鴨已索價500元或以上。

皇后山每晚都上演「夜繽紛」，然而，香港不少行業仍未見起色，尤其零售業及飲食業，近月常見各區食肆商舖倒閉，而與食肆息息相關的外賣行業，疫情時非常風光，現時卻要過着等單的日子，令很多外賣從業員叫苦連天。

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疫情時入行的女外賣員Winnie向《香港01》表示，自通關後，很多港人北上或外遊，留港消費的人數大減，連外賣訂單都愈來愈少，她形容：「以前啲單（外賣訂單）密到，你係唔會驚冇單，唔使喺條街度等單，係一上線就即刻有單，最少只係10分鐘冇單，或者15分鐘，唔會差到有時等咗成半個鐘、或者等成9個字都冇單。」

她續稱：「以前閒閒哋一日都有40張、30張單，𠵱家有20幾張單已經好好喇，有時差到得返10幾張單都試過。」她稱疫情時每日可穩賺逾千元，現在則要碰運氣，最差試過只有約400元，現平均月入萬多元，較疫情時大跌約四成。

她又指，很多行家都明白現時經濟不景，很多人為了省錢，寧願留在家中煮飯，但總有「無飯」家庭及慣常訂外賣的市民，偏偏連這些市民的數目都大減。直至Winnie跟隨記者到皇后山邨直擊數十人排隊等外賣的震撼場面，她終於了解到可能是被內地外賣搶去本地外賣生意。

好少會見到咁大班人集體買外賣，通常係自己喺屋企叫外賣，但呢種類似團購咁嘅形式都幾特別。但係啲人去買晒深圳啲嘢食，就會變咗香港啲外賣少咗人食囉！ 香港女外賣員Winnie

她又稱，過往從未聽聞逆向代購，這是首次見識到，沒想過會有如此多人排隊。

感覺好新鮮同好熱鬧，成班人喺度排隊等外賣，連唔知咩事嘅人都會問，到底點解會有咁多人排隊？到底發生咩事？原來係買外賣，喺九龍區真係從未見過。 香港女外賣員Winnie

Winnie試吃過該些外賣食物後，覺得食物質素不俗，她稱：「唔會覺得好難食或者啲嘢食全部都凍晒，嗰啲砂鍋粥都唔錯，成個砂鍋咁送嚟畀你，所以都保持到溫度，仲有啲片皮鴨質素唔錯，比想像中好食，係串燒差咗啲，好似有少少凍咗，可能因為運送時間比較耐。」記者問她覺得內地外賣的優勢是甚麼？Winnie二話不說即回應。

(內地外賣)優勢就係啲嘢食便宜啦，仲有如果你想食多啲唔同款式食物，內地外賣真係有多啲選擇，香港可能食來食去都係嗰啲餐廳，食得多都唔想再食。 香港女外賣員Winnie

Winnie不諱言，只要食物價格及運費不太高昂，已能吸引很多港人去嘗試，因為香港無論食材或外賣員的成本都較內地高很多，本地外賣平台的運費動輒要20多元起，若「逆向代購」或「逆向團購」這門生意發展至運送全港各區，真的很有可能會搶走香港一半外賣生意。

對於港人興起「逆向代購」外賣，浸會大學生物系教授黃港住向《香港01》表示，假設該些外賣食物在深圳的製作和運送過程並沒問題，理論上如果經過烹調的食物仍是熱的，裏面不會有些微細菌，但問題是若包裝處理得不好，即有可能被外來細菌入侵，加上由內地運送來香港經過一段長時間，食物的溫度可能由攝氏80多度下跌至30多度、甚至20多度，此溫度適宜細菌滋生，在此情況下，食物安全風險相對變高，可能會出現大腸桿菌及李斯特菌等，若是冷凍食物變暖，則可能有沙門氏菌。

至於該些食物在經過安檢時被X光機照過，黃港住認為不會影響食物安全，基本上X光是高能量的輻射，其實照過外賣食物，理論上是不會有殘留放射性物料的問題出現，亦不會有殘餘輻射在內。

最後再提醒大家，光顧跨境餐飲代購服務始終會有風險，若要使用此類服務，事前緊記要考慮清楚後果。

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