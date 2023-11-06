香港基因組中心榮獲「私隱之友嘉許獎2023」金獎

香港基因組中心致力促進基因組醫學發展，透過推行本港首個大型基因組測序計劃「香港基因組計劃」（基因組計劃），為病人帶來更準確診斷和個人化治療，長遠而言提升市民大眾的整體健康水平。該計劃榮獲香港個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）頒發第二屆「私隱之友嘉許獎2023」金獎，肯定了基因組中心在保障個人資料私隱方面的努力。

基因組中心對獲此殊榮深感鼓舞，董事局主席蔡永忠先生、行政總裁羅思偉醫生，以及營運主管（科學事務）朱梓慧博士早前出席了頒獎典禮。行政總裁羅思偉醫生表示：「我們非常高興達到私隱專員公署所訂立的五大保障私隱措施，並榮獲金獎，這全賴同事們和各夥伴中心的努力，制定和嚴格執行各項保障措施。每人的基因組代表着獨一無異的身份，是十分重要的私隱財產。我們將繼續優化措施，守護大眾健康的同時，亦守護個人資料私隱。」

基因組中心董事局主席蔡永忠先生（左一）、行政總裁羅思偉醫生（右二）及營運主管（科學事務）朱梓慧博士（右一）於頒獎典禮上與個人資料私隱專員鍾麗玲女士（左二）合照。

基因組中心由特區政府成立並全資擁有，在醫務衞生局支持下，與衞生署、醫院管理局、大學醫學院及其他持份者緊密合作，透過聚焦四大策略重點，包括加快融合基因組醫學與臨床應用、促進科學研究、培育人才，及加強公眾對基因組學的認識，實現「普及基因組醫學，共享健康福樂」的願景。

作為實現願景的第一步，基因組中心於 2021 年開展了基因組計劃。該計劃涵蓋未能確診病症、與遺傳有關癌症、以及與基因組學及精準醫學有關的個案，透過應用全基因組測序技術，讓病人及其家屬受惠於更準確診斷及個人化治療，並藉着建立本地人口的基因組數據庫、測試設施及人才庫，應對香港長遠醫療需要。

基因組計劃從招募病人和處理樣本，以至數據保密和管理均十分周全，尤其重視保障參加者的個人資料和基因組數據私隱，採取了多項嚴謹措施，其中包括制定嚴謹的知情同意機制。參加者的數據和資料亦會被加密處理，只有獲授權人士，例如基因組中心和相關醫護人員才可查閱和使用。至於擬用作科學及醫學研究的數據，必先經「去識別化」處理，抹去參加者數據中可識別個人身份的資料，並只有已獲審批的研究機構和人員方可使用。

未來，基因組中心將繼續做好私隱保障，為基因組醫學應用扎穩根基。

（資料及相片由客戶提供）