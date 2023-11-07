香港基因組中心2021-22年報榮獲國際傳訊大獎

香港基因組中心2021-2022年報「邁步基因組醫學——固植根基，樂享健康」於美國傳訊專業聯盟（League of American Communications Professionals, 簡稱LACP）舉辦的國際年報大獎2022 Vision Awards中取得佳績，不但在過千間參賽機構中脫穎而出，入圍「全球最佳年報100強」，亦於「非牟利機構」及「政府相關機構」兩個比賽類別中，同時榮獲最高殊榮「鉑金獎」，彰顯了基因組中心於企業管治及與持份者溝通方面追求卓越的努力和堅持。

基因組中心行政總裁羅思偉醫生表示：「作為一間新成立機構，並且是我們發布的第一本年報，能夠在全球著名的年報比賽中勇奪殊榮，實在令我們非常鼓舞。我們深明年報是與持份者溝通的重要工具，因此精心設計，圖文並茂匯報我們的工作，並期望藉此加深社會大眾對基因組醫學的認識和支持，攜手共創健康未來。」

基因組中心年報於LACP舉辦的國際年報大獎2022 Vision Awards中取得佳績，除入圍「全球最佳年報100強」，亦於「非牟利機構」及「政府相關機構」兩個比賽類別中，同時榮獲最高殊榮「鉑金獎」。

LACP年報大獎是全球最受關注的年報比賽之一，每年吸引各地企業、政府部門和非牟利機構參與，包括《財富》世界排名500強的公司，如可口可樂、P&G、美國雅培等。Vision Awards在今年已踏入第21屆，共有近1,000間機構遞交作品，競爭非常激烈。比賽評委由知名機構的高級管理人員及業界專業人士組成，按參賽年報的整體設計、創意、相片運用、內容的清晰度、可讀性、廣泛傳閱的便捷程度等等評分，標準嚴謹而全面。

基因組中心年報以一棵枝葉茂盛、碩果纍纍的大樹為封面，象徵了基因組中心首年全面運作後取得的重大成就—— 為香港邁步基因組醫學奠下穩固基礎，開創健康未來，緊扣年報主題「固植根基，樂享健康」。

基因組中心是次獲獎的年報，以一棵枝葉茂盛、碩果纍纍的大樹為封面。大樹由不同圖案組成，與基因組中心的願景和核心價值相互呼應。整體設計象徵了基因組中心首年全面運作後取得的重大成就——為香港邁步基因組醫學奠下穩固基礎，開創健康未來，緊扣年報主題「固植根基，樂享健康」。年報設計不但極富創意，內容亦簡明扼要，善用圖象。考慮到基因組醫學乃嶄新領域，內容或較專業深奧，團隊除了以深入淺出的筆觸總結基因組中心的工作成果，亦在年報中加入「趣味小知識」的篇章，生動解說主要概念和詞彙，令年報在匯報工作以外，亦增添公眾教育的功能。

是次獲獎，是對基因組中心努力不懈的一大肯定。團隊將繼續提升年報的質素，秉持最高標準，緊密聯繫社會各界，致力推動基因組醫學在香港的發展。

（資料及相片由客戶提供）