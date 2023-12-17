彩虹邨重建‧三｜ 61年嘉南士多成學生回憶　白兔糖連繫幾代街坊情

一樽樽舊版玻璃樽裝可樂、舊版洋酒，更有一支寫是非賣品的軒尼斯V.S.O.P，這是30年前由老闆兒子的友人所贈，一直保存至今。這些都是在彩虹邨開業62年，嘉南士多的歷史痕跡。房委會近月選定會重建有逾60年歷史的彩虹邨，在遊客心中，彩虹邨是一個漂亮的打卡熱點，會對清拆感到可惜，但在彩虹邨生活了大半世的老店主，即使對彩虹邨及街坊有不捨之情，但亦覺得清拆重建是好事，亦好讓他們安心退休。



(林靄怡攝)

劉先生在30多歲時從親戚手中接手彩虹邨的嘉南士多，是士多第二代負責人，至今已接手逾30年。小時候，劉先生已不時到店舖買餅乾、糖果等零食，以前懷舊的太空糖、bb糖等，現在都沒有了，變成了薯片、紫菜，還有一些新興零食，但他記得有一樣零食，卻是60多年來歷久不衰，那就是白兔糖，雖然價錢已由當年5仙兩粒變成一元兩粒，升價20倍，但今時今日，依然有學生哥會買來與同學一同分享，是幾代香港人的童年回憶。

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說到學生，其實嘉南士多能維持至今，學生的支持非常重要。劉先生說，初初接手時，當時邨內沒有大型連鎖店，覺得行業有前景，所以便決定接手，當時彩虹邨有約6間士多，自己作為新手，連如何定價也不懂，又要搬貨物，只能邊做邊學，到後來約1996年，彩虹邨迎來了惠康，後來又有便利店，一些家庭主婦紛紛轉到超市光顧，不少士多亦變得經營困難，陸續結業，現時只剩約3間士多，而嘉南能成為「倖存者」，是因為與學校距離夠近，一班學生放學後都會前來買零食。嘉南士多見證一代代學生長大畢業，直到現在，依然有小學生前來買零食，幼稚園學童牽著爸爸的手到士多玩「彈乒乓球機」。劉先生憶述曾有一名40多歲的中年母親，帶著兩個小孩前來，跟小孩說媽媽以前是讀對面的學校，她又來問劉先生是否認得她，看到20多年前的學生妹已長大成人，成家立室，他既感到驚喜，但又認真想想，「佢都咁大，自己都老了，快70歲，要退休了。」

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在言談間，其實不難感覺到劉先生的不捨之情，一時會說：「如果可以當然希望做到做不到為止，為街坊服務一下，一起聊天，打發日子。」一時他又說：「我最唔捨得當然是街坊，將來就很難見面。」始終，這裡是他和妻子一起奮鬥30多年，把4個小孩養大成人，又與街坊一起建立深厚感情的地方。

劉先生說，他也贊成要重建彩虹邨，重建也是他退休的契機。「聽很多街坊說，他們都贊成，牆身剝落、滲水，聽很多這些情況，房屋署每年維修，最近還有坑渠淤塞，爆屎渠，令彩虹邨烏煙瘴氣，要一星期才處理好 。」

彩虹邨，它雖然是吸引港人及各地遊客前來的打卡點，但在風光背後，它始終一條老邨，在這裡生活的人，始終要面對樓宇老化帶來的種種問題，不過，詳情仍需待房委會公佈，但預料會分批清拆，看來退休計劃，也許仍要一段時間才能實現。

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