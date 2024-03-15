流感｜染乙型流感3歲男童發病5日入PICU　併發肺炎情況嚴重

衞生署衞生防護中心今日（15日）公布，一名過往健康良好的3歲男童在上周六（9日）開始發燒、流鼻水和咳嗽，於本周一（11日）到東區尤德夫人那打素醫院求醫，同日入院接受治療。他昨日（14日）因氣促及血含氧量下降轉往該院兒童深切治療部（PICU）。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發肺炎．現時情況嚴重。



3歲男童在東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部（PICU）接受治療。（羅敏妍攝）

衞生防護中心今表示，初步調查顯示，3歲男童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者現時出現病徵，中心正繼續調查。

發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響，而接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。

發言人指出，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。