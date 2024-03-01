流感｜澳門老翁併發肺炎死亡　衛生局同日接獲4宗流感報告

澳門衛生局今（1日）日接獲仁伯爵綜合醫院通報流感死亡病例報告，一名79歲有慢性病史男性於2月28日送往醫院實驗室後，被診斷為甲型流感併發肺炎，病情危重，延至今日死亡。



死者去年10月曾接種季節性流感疫苗

一名79歲有慢性病史男性，為澳門居民，於2月28日出現發熱、咳嗽及流涕症狀，隨後於29日因症狀持續並出現乏力、氣促及呼吸困難，由救護車送往仁伯爵綜合醫院急診就醫並入院治療，實驗室檢測顯示甲型流感呈陽性，影像學檢測提示雙肺肺炎，診斷為甲型流感伴肺炎，呼吸衰竭，病情危重，延至今日死亡。患者於去年10月曾接種季節性流感疫苗，家人沒有出現類似病徵。

同日接獲4宗流感感染報告 3名患者需住院

澳門衛生局今日（1日）亦接獲4宗流感樣疾病群集性感染報告，分別為黑沙灣斜坡的聖保祿學校5名學生、南灣家辣堂街的聖羅撒女子中學中文部7名學生、嘉路士米耶馬路的聖善學校K2A班7名學生、及大連街的澳門大學附屬應用學校5名學生。

澳門衛生局指，上述患者2月24日起出現發熱及咳嗽等上呼吸道症狀，部分患者已到醫療機構診治，其中聖善學校有2名患者及聖羅撒女子中學中文部有1名患者需住院治療，現病情穩定，其餘患者無重症或其他嚴重併發症的情況。

澳門衛生局續指，有關場所已加強清潔消毒和保持室內空氣流通等感染控制措施，並嚴格執行患病人士隔離的規定。