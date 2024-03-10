流感｜8歲男童患乙型流感　併發心肌炎及休克　情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，一位過往健康良好的8歲男童由3月1日開始發燒、咳嗽和流鼻水，有向私家醫生求醫，在上周中後期因徵狀持續到北大嶼山醫院急症室求醫，確診乙型流感併發心肌炎及休克，病人現時情況危殆。



3月1日開始發病 留醫兒童深切治療部

衞生署衞生防護中心今日表示，正調查一宗兒童感染乙型流感嚴重個案，患者為一位過往健康良好的8歲男童，由3月1日開始發燒、咳嗽和流鼻水，分別於當日及4日向私家醫生求醫。他其後在6日及8日因徵狀持續到北大嶼山醫院急症室求醫，並於3月8日入住瑪嘉烈醫院。

男童昨日（9日）出現氣促、胸痛及腹痛，轉往該院兒童深切治療部PICU留醫。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為乙型流感併發心肌炎及休克，現時情況危殆。

病人潛伏期內沒有外遊 衞生防護中心再促打流感疫苗

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。並提醒社會各界提高警覺，預防流感。中心呼籲市民踴躍接種季節性流感疫苗，以應對流感季節。

中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

．病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

．高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

．避免觸摸眼睛、口和鼻；

．雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

．當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

．保持室內空氣流通；

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診；及

．保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。