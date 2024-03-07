流感｜10歲女童現氣促確診H3流感併發肺炎　情況危殆入住PICU

衞生防護中心今日（7日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名有長期病患的10歲女童。她上月28日開始發燒、喉嚨痛和咳嗽帶痰，並在昨日（6日）出現氣促，同日到廣華醫院急症室求醫，並入住該院兒童深切治療部。



病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎。病人現時情況危殆。



廣華醫院。（資料圖片）

衞生防護中心今日（7日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名有長期病患的10歲女童。她上月28日開始發燒、喉嚨痛和咳嗽帶痰，於本月4日向中醫求醫。她於昨日（6日）出現氣促，同日到廣華醫院急症室求醫，並入住該院兒童深切治療部。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎。病人現時情況危殆。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。

另外，據最新一期新冠流感速遞指，流感病毒檢測陽性比率為6.86%，較於前一周的6.77%微微上升，但低於基線水平的9.21%。檢測個案當中有40%為甲型（H3）流感、32%為乙型流感及28%為甲型（H1）流感。至於公院入院率則維持高於 0.25 的基線水平，錄得0.37水平，低於前一周的0.50。其處於低強度水平，其中0至5歲入院率，高達2.23。

另外，過去11日因染流感需入深切治療部或死亡的成人個案為52宗，當中包括26宗死亡個案。至於學校及院舍，則錄得47宗爆發個案，受影響人數為227人。

另一方面，新冠肺炎個案則有輕微下降，由前一周化驗所檢測到到1,355宗陽性個案，下降至1,243宗，但檢測陽性比率則有上升，為15.59%，超越過去半年間所錄得的水平。至於學校及院舍，過去11日則錄得39宗爆發個案，受影響人數為240人。