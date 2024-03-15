黎智英案｜李宇軒有眾籌經驗從而識攬炒巴　收款戶口為蘋果寫手

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（15日）踏入第46天，「12港人」李宇軒第三天作供。他講及「攬炒巴」 劉祖迪在2019年年中在英國發起登報活動，李因有相關眾籌經驗，因此被介紹予「攬炒巴」認識，以提供協助。期間，李認識《蘋果》專欄作家Jack Hazlewood，在眾籌時使用其戶口收取款項。此外，「攬炒巴」有意在該次登報活動中，使用簽署中英聯合聲明的照片。李知悉陳梓華認識黎智英和其助手Mark Simon，因此著陳代為詢問，陳當時指：「下禮拜四同黎生定肥佬黎食飯嗰陣，就問佢。」陳其後回覆稱已獲《蘋果》同意。



李宇軒稱，當時只知「攬炒巴」在連登帳名為「我要攬炒」，後來才知其真名叫劉祖廸。（fb專頁截圖）

登報餘款捐612基金

李宇軒今作供指，G20峰會的登報活動時有發起眾籌，並有15萬餘款。李指，該筆款項最後捐予612人道支援基金。

攬炒巴亦想在英國登報

他又稱，「攬炒巴」 劉祖迪想在2019年7月在英國進行登報活動，其主題為中英聯合聲明，因而發起眾籌。由於李在同年6月的G20峰會登報活動中負責眾籌，陳梓華或其他人把李介紹予劉。當時李只知「攬炒巴」在連登討論區的帳戶名為「我要攬炒」，2019年底或2020年初，才知悉「攬炒巴」的名字為劉祖迪。

透過蘋果寫手戶口收取眾籌

李續指，該次眾籌使用的平台，需要一個在英國的英鎊戶口去收取款項。當時沒有人願意提供戶口。李不肯定是陳梓華或其他成員，把Jack Hazlewood介紹予李認識，最終眾籌便用了Jack Hazlewood的戶口，李後來知悉Jack是《蘋果》的「寫手」。該次在英國的眾籌最終籌得30萬英鎊，曾於《衛報》等刊登廣告。涉款其後經Jack Hazlewood的戶口，最終轉帳至李宇軒的戶口。

李宇軒指劉祖建在英國聘用過兩間公司，其中一間有與香港監察負責人羅傑斯(Benedict Rogers)合作。(資料圖片)

在英聘用顧問公司安排與議員見面

李續指，「攬炒巴」在英國舉辦支持香港民主的活動，相關洗費由餘款支付。此外，「攬炒巴」亦聘用兩間顧問公司，分別名為「89UP」和「Whitehouse Consultancy」。前者比較集中和傳媒的工作，政治方面的工作較弱，其後轉為聘用後者。李又補充，「Whitehouse Consultancy」和美國白宮無關，該些顧問公司的工作，包括安排「攬炒巴」等人和英國國會議員見面，表達對香港民主人權的關注；顧問公司亦利用其人脈，到香港監察2019年的區議會選舉。

頺問公司亦有和香港監察合作

此外，顧問公司亦和「香港監察」創辦人羅傑斯合作。於2020年5月，當時有消息指將就《港區國安法》立法，顧問公司和前港督彭定康發起聯署，關注國安法違反中英聯合聲明。

李宇軒稱與陳梓華聯絡時得悉陳會與「黎生」食飯。(資料圖片)

交流中得知陳會與黎食飯

李又稱他知道陳梓華認識Mark Simon和黎智英，「攬炒巴」稱想用戴卓爾夫人簽署中英聯合聲明時的照片，有成員指《蘋果日報》應有該張相。李遂叫陳向《蘋果》查問。陳回應說：「下禮拜四同黎生定肥佬黎食飯嗰陣，就問佢。」李因而得知陳可以同黎生食飯。陳其後回覆：「張相OK」李便透過電郵正式向《蘋果》職員索取照片。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022