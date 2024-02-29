麻疹全球個案按年升79%　港衞生署致函醫生冀籲未打針者接種疫苗

全球麻疹個案去年起有急增趨勢，據世界衞生組織數據指出，去年有168個國家及地區報告超過30萬個案，較2022年增加約79%。香港方面，今年截至昨日（28日）錄得三宗個案，衞生防護中心今（29日）去信私家醫生指，雖然香港麻疹疫苗接種覆蓋率很⾼，本地⼤規模爆發的⾵險較低，但由於近期⿇疹再度流⾏，故希望醫生可協助提醒仍未接種疫苗市民打針，另建議對⿇疹無免疫⼒的孕婦和準備懷孕的婦⼥，以及未到接種第⼀劑MMR疫苗的1歲以下兒童，不要前往⿇疹疫情爆發的地區。



接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。（視覺中國）

世衞數據顯示，去年有超過30萬麻疹個案，較2022年增加約 79%。英國衞生安全局（UKHSA）早前亦因而啟動孩童疫苗運動，提高孩童疫苗接種率，另外，本港鄰近國家如菲律賓和⾺來西亞也有類似上升趨勢。

香港今年至今的三宗⿇疹個案，其中兩名是在症狀出現前沒有旅⾏史幼兒，另一人則在潛伏期內曾到過⾺來西亞。他們其中兩⼈已完成兩劑⿇疹、腮腺炎和德國⿇疹（MMR）疫苗的接種，餘下病例未有接種。

衞生防護中心去信私家醫生指，雖然本港疫苗接種覆蓋率仍然很⾼、⼤規模爆發的⾵險較低，但香港同樣面臨病毒輸⼊並在本地社區進⼀步傳播潛在⾵險，如 2019年香港就曾在機場出現多宗爆發個案，⼀些沒有免疫⼒的⼈有可能被感染，並將⿇疹病毒傳播給易感⼈群。

中心指出，鑑於近期⿇疹再度流⾏，故希望醫生可以協助提醒仍未接種疫苗的市民打針，特別是⾮本地出⽣的⼈⼠（例如外籍⼯⼈、新移⺠、海外學⽣等），因其或在出生地未曾打過麻疹疫苗。另外，中心亦建議對⿇疹無免疫⼒的孕婦和準備懷孕的婦⼥，以及未到接種第⼀劑 MMR 疫苗的1歲以下兒童，不要前往⿇疹疫情爆發的地區。

港大醫學院兒童及青少年學系名譽臨床副教授關日華。（資料圖片／余俊亮攝）

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華提醒，如市民只接種一劑疫苗，應盡快補打多一針，而到海外旅遊，特別是有麻疹爆發地區，要注意個人衛生，當回港後有任何不適，要盡快求醫並提供外遊史。醫生方面，要注意如病人有類似病徵如發燒、出疹，要做好相應的診斷步驟和隔離措施。