麻疹｜確診演藝學院男生疑遊馬來西亞感染　所有接觸者暫無病徵

衞生防護中心今日（26日）公布一宗麻疹個案，病人為一名22歲男學生，他在上周二（20日）開始出現發燒、咳嗽及流鼻水等病徵，入院治療後已在昨日（25日）出院。



由於病人在本港沒有接觸受感染人士，曾於潛伏期內到訪馬來西亞，被列為懷疑屬外地輸入個案。此外，病人於傳染期內曾到香港演藝學院上課，中心已追蹤所有病人傳染期接觸的人士，全部至今沒有病徵，流行病學調查仍繼續。



衞生防護中心提醒家長應按時為子女安排免疫接種，以得到全面和適時的保護。

病人曾於潛伏期到訪馬來西亞 列懷疑外地輸入個案

衞生防護中心公布，個案涉及一名過往健康良好的22歲男子，病人先在2月20日因發燒、咳嗽及流鼻水向私家醫生求診，並在2月23日出疹到荃灣港安醫院求醫，翌日入院接受治療。病人現時情況穩定，已於昨日（25日）出院。

衞生防護中心指，病人的血液及呼吸道樣本，其後證實對麻疹病毒核酸檢測，呈陽性反應。由於病人在本港沒有接觸受感染人士，並曾於潛伏期內到訪馬來西亞，故此列為懷疑屬外地輸入個案。

病人於傳染期內曾到香港演藝學院上課。（資料圖片／鄭子峰攝）

8名接觸者至今無病徵 流行病學調查仍繼續

衞生防護中心接獲通報後，隨即展開流行病學調查。根據病人提供的資料，他於傳染期內曾到香港演藝學院上課。中心已與學院保持緊密聯繫，以跟進流行病學調查。

衞生防護中心同時亦追蹤所有病人於傳染期內接觸的人士，合共8人至今均沒有出現病徵。中心已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議。流行病學調查仍然繼續。

按衞生署麻疹疫苗接種安排，嬰兒要年滿一歲才打首針，小一時打第二針。 （Getty）

新冠疫情致各地接種麻疹疫苗下降 多國正爆麻疹

衞生防護中心指，鑑於新冠病毒流行以來，各地的疫苗覆蓋率有所下降，全球多個國家正受麻疹再度爆發影響。雖然目前資料顯示本地出現大型爆發麻疹的風險偏低，但未接種麻疹疫苗的人士，仍有機會受到感染並把傳播給其他易受感染人士，提醒家長應按時為子女安排免費接種，以得到全面和適時的保護。

衞生防護中心續指，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

做好預防措施避免感染麻疹

．維持良好的個人及環境衞生；

．保持室內空氣流通；

．保持雙手清潔，並用正確的方法洗手；

．雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；

．打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；

．徹底清潔用過的玩具和家具；

．病患者在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人。

