調查｜七成肺癌病人確診已末期　癌症資訊網倡引入篩查　及早治療

肺癌近十年成為香港癌症頭號殺手，每年均有數千宗確診。香港癌症資訊網慈善基金今日（17日）就發佈一份有關肺癌病人對篩查、早期診斷認識的網上問卷結果，當中發現七成人確診時已是第四期、六成人出現病徵後三個月以上才確診。



有醫生分享一宗案例，曾有一名四期病人，因早年X光檢查未能發現肺片有陰影，最終延誤診治；基金創辦人吳偉麟就倡議政府推行肺癌篩查，以減輕社會醫療成本以及患者存活率。



基金會的網上問卷於上年10月至12月進行，以自願形式收得110名患者或照顧者回覆。當中七成受訪者確診時屬第四期，確診年齡則集中在51至60歲（42.7%）；近六成人（59.1%）則表示出現病徵後三個月或以上才確診。另有超過七成人（71.8%）因公立醫院輪候太長，故轉往私家醫院求診。

醫生：單靠照X光片不準確 需用LDCT

吸煙一直被視為有機會患肺癌的成因之一，今次調查發現，八成受訪人從未吸煙，而逾七成半人（76.9%）已戒煙超過一年；三分二吸煙患者則每日吸少於或等於一包煙。至於因家族遺傳而患癌則有約四份之一（24.5%）。

臨床腫瘤專科醫生歐兆基指，雖然不少市民每年都有身體檢查，然而肺癌並非單靠普通X光掃描便可及早發現。他解釋，X光片有時會被其他內臟遮蓋、或有模糊不清的情況；故最有效檢查方式是「低劑量電腦斷層掃描」（LDCT），讓病人可在第一期發現患病從而接收治療。

他續補充說，肺癌的五年存活率會隨期數下跌，在最早期發現，可有超過九成存活率，但只要一步入第四期，則只剩下一成。而美國、歐洲都有臨床實證對比，發現使用「LDCT」及早識別後，相比沒有篩查，可以降低病人2成死亡率。

醫生引述女患者 因延誤治療心有不甘

歐兆基稱，過去曾接收一名肺癌第四期的年輕女病人，她過去沒有吸煙，只於數年前做過婦科小型手術；惟在過程中曾照肺片，但當時主診沒有發現其肺片有陰影，令治療延誤，女病人曾表達「感到不甘」，可見體檢X光並不足夠。

吳偉麟指，研究發現超過六成受訪者不了解現時肺癌篩查方法，超過95%則未曾接受過篩查，希望政府可以引入肺癌篩查。他表示，現時癌症篩查計劃僅涵蓋大腸癌及腸癌，希望政府可以推廣肺癌篩查，甚至利用十八區康健中心進行；以預防、提早治療患者。

立法會議員梁熙則表示，篩查可令市民壽命延長，成本上亦可以接受，因為坊間篩查雖然由上千至幾千元不等，而第一期療程則需十多萬元。

然而，若確診第四期，患者則需連續幾年、每月花費約4萬元購買標靶藥物，普及篩查則可讓市民盡早接受治療，符合政府基層醫療方針。