新藥審批「1+」機制首批兩款癌症藥　衞生署：收近50間藥廠查詢

醫衞局當局宣布今年11月推出「1+」機制,治療嚴重或罕見病新藥只須一張國家發出的「藥劑製品證明書」及一份專家報告則可來港註冊。



措施實施至今約有一個月,醫衞局今表示,兩款治療癌症新藥於昨日(7日)首次按全新的新藥審批機制評審後獲批准在港註冊。該兩款癌症新藥是不同劑量的口服標靶藥,用作治療轉移性結直腸癌,適用於傳統化療藥物無效或不適用的病人。



另外,醫衞局又指,自「1+」機制生效以來,衞生署已收到近50間藥廠查詢。



