7200萬頭獎六合彩｜1注中派彩比預計多400萬　攪珠結果有得對

上周四（14日）晚攪珠的六合彩無人中頭獎，加上上周二（12日）晚巨額六合彩只是「0.5注」（頭獎彩票投注5元一注）中，多寶彩金增至5,823萬元。新一期六合彩今晚（17日）9時半攪珠，馬會估計若10元一注獨中，可得7,200萬元。馬會公布頭獎有一注中，派彩比預計多約400萬元，達到7,608萬元。



▼3月17日 六合彩頭奬7200萬▼



投注晚上9時15分截止，總投注額有1.25億元（124,998,398元），意味有較多人買彩票，提高有人中頭獎機會率。今晚攪出的7個號碼中，有五個為紅色號碼球，綠色及藍色各佔一個；上周四攪出的1號及23號再次出現。

六合彩3月17日晚攪珠結果。(馬會直播截圖）

今晚攪出號碼為1、8、13、23、40、44：特別號碼為：15

六合彩3月17日晚攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖）

馬會公布頭獎有一注中，每10元一注派彩7,608萬元（76,086,400元）；二獎有2.5注中，每10元一注派彩238萬元（2,380,200元）；三獎有182.5注中，每10元一注派彩8.7萬元（86,940元）。

六合彩49個號碼累計攪出次數。（馬會網頁圖片）

2002年至上周四攪出最多次數號碼依次為49、30、10、22／24

由2002年7月改為49個號碼後，截至周四晚，最新的五大熱門號碼排名，首三位依次為49、30、10，22及24並列第四。

49號及24號上周四晚攪出，49號累計增至472次，重奪第一位，而30號以471次屈居第二位；10號以464次維持第三位不變；24號則增至463次，與22號一樣，升呢並列第四位。

3月14日晚六合彩攪珠及派彩結果。（馬會網頁圖片）