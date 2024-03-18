首置盤｜煥然懿居第三座開售　折扣率變八七折　買家稱自住不擔心

市建局港人首置項目「煥然懿居第三座」的260個單位，今早（18日）9時半於長沙灣開售。有準買家表示，計劃購買單位作自住用途，稱政府「全面撤辣」後，比較私樓樓價後，仍然心儀煥然懿居三座，認為地理位置佳，單位亦符合預算，即使實際折扣率由七八折變為八七折，亦不感到擔心。



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撤辣後比對私樓價 準買家仍心儀煥然懿居

「煥然懿居第三座」申請者的長沙灣的售樓處等候區內宣誓，確認所報資料屬實，再按時段「揀樓」。中午前有約20名申請者揀樓，第一批登記是3個2至3人家庭。

有與3名家人前來「揀樓」、現住九龍城的男準買家表示，計劃購買單位與家人同住，政府公佈「全面撤辣」後有留意私樓樓市，比較過後認為「煥然懿居第三座」地理位置方便，而且符合預算，所以決定簽約。

至於實際折扣由七八折變為八七折，他表示購買單位主要作為自住，而且樓市有升有跌，故不太擔心。

有不願具名的男準買家表示，計劃購買煥然懿居第三座單位與家人同住。他指，政府公佈「全面撤辣」後有留意私樓樓市，比較過後認為「煥然懿居第三座」地理位置方便，符合預算，決定簽約。（吳美松攝）

「煥然懿居第三座」是市建局位於紅磡春田街／崇志街的重建項目，共260個首置單位，實用面積由約303平方呎至600平方呎。申請期去年10月結束，市建局早指共收到3,669份有效申請。據市建局早前分析，整體申請者以年輕一代居多，大約八成半為40歲或以下；約七成為一人申請者。

「煥然懿居第三座」折扣率為22%，惟據3月初最新評估的市價，「煥然懿居第三座」首置單位的實際折扣率約為13%，即八七折賣，較接近市價。換言之，業主日後有需要在市場上轉售其「首置」單位時，補價金額將會由市價的22% 相應減少至約13%。