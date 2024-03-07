首置盤煥然懿居第三座3.18開售　售價不減　折扣率七八折變八七折

市區重建局的港人首次置業項目「煥然懿居第三座」接獲3,669宗申請，局方今日（7日）公布，260個單位將於3月18日開售。過去半年樓價普遍下滑，不過市建局決定將按2023年9月26日發出的「價單第1號」的物業售價出售，以單位市價七八折（即折扣率為22%）釐定，不會有所改變，不過根據3月初最新評估的市價，「煥然懿居第三座」首置單位的實際折扣率約為13%，即八七折賣，較接近市價。



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售價由408萬至964萬元 預計最快2026年底收樓

市建局去年11月29日就煥然懿居第3座申請者進行抽籤，幸運號碼為：3、0、2、8、2、8、1、4、6、0。市建局根據電腦隨機抽籤號碼，決定申請者揀樓次序，排序結果已上載至「煥然懿居第三座」網站。

煥然懿居第3座屬單幢式設計，合共提供260伙，實用面積介乎303至600平方呎，包括125個一房單位、108個兩房單位及27個三房單位，售價由408萬至964萬元，呎價為12,885至16,499元，預計最快2026年底收樓，屬於遠樓花期。

市建局表示，今年3月出售的所有「煥然懿居第三座」首置單位，將按2023年9月26日發出的「價單第1號」的物業售價出售，該售價是以當時評估「首置」單位市價的七八折（即折扣率為22%）釐定，不會有所改變。根據3月初最新評估的市價，「煥然懿居第三座」首置單位的實際折扣率約為13%，即變八七折。

▼2023年9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



未能在指明日期到場須事先致電更改 否則喪失選購資格

市建局表示，將按每名合資格申請者之前已編配的優先次序號碼，分批發信邀請他們選購單位。首批合資格申請者將於3月18日起於九龍長沙灣青山道233號「映築」地下6號舖揀選心儀並可供選擇的單位。

合資格申請者，以及名列於申請表內的所有成年（18 歲或以上）家庭成員，須於指定的日期及時間，帶同選購單位的邀請信及信中列明的所須文件，前往登記地點「映築」地下6號舖報到和選購單位。

如需延遲選購日期或時間，有關申請者必須於已編排供選購單位日期當日下午6時或之前的工作天，致電「煥然懿居第三座」熱線電話3897 3533作更改。倘若合資格申請者未能按以上的安排或於已編排供選購單位日期當日下午6時前到達登記地點進行登記，即喪失選購單位的資格。

▼2023年9月27日 到煥然懿居示範單位參觀的人士不多▼

