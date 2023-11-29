煥然懿居二期｜抽籤結果出爐　申請者可網上查詢揀樓次序

市建局首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第3座今日（29日）抽籤，是疫情後首次舉行現場抽籤環節，抽出的號碼為：3、0、2、8、2、8、1、4、6、0，市建局將根據電腦隨機抽籤號碼，決定申請者揀樓次序，申請者將於三個工作天內獲通知結果，亦可在網上查閱其揀樓次序。



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煥然懿居第3座今日抽籤，由市建局總監（物業及土地）、九龍城區議會主席何顯明主持，電腦隨機抽出的號碼為：3、0、2、8、2、8、1、4、6、0。

市建局今日為「煥然懿居舉行電腦隨機排序，用以決定全部共3,669個申請者的優先次序號碼，即申請的揀樓次序，抽籤結果將會上載至「煥然懿居第三座」網站，申請者可在網站的搜索工具，申請其申請編號，以查閱其所獲編配的優先次序號碼。

11月29日，煥然懿居第3座今日抽籤，抽出的號碼為：3、0、5、4、7、0、5、7、3、7。（鄭子峰攝）

當局續指，將會在三個工作天內，發信或以手機短訊通知所有申請者其獲編配的優先次序號碼。

「煥然懿居二期」屬單幢式設計，合共可提供260伙，實用面積介乎303至600平方呎，包括125個一單位、108個兩房單位，以及27個三房單位，售價由408萬至964萬元，呎價為12,885至16,499元，預計最快2026年底收樓，屬於遠樓花期。

市建局至今接獲3,669宗申請，即超額13倍，遠低於首推一期單位時（第1座及2座）的超額45倍。