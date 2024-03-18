高頻噪音滋擾日出康城一帶居民　環保署解釋聲學相機「緝兇」原理

環保署自3月4日起，在將軍澳日出康城LP6、晉海及Montara內園一帶接獲居民投訴，指晚上有高頻噪音滋擾，嚴重影響日常作息。環保署以「聲學相機」鎖定涉事高頻噪音源自Montara內一個中高層單位，因煤氣熱水爐受損致發出高頻聲響。環境保護署首席環境保護主任（區域東）鄭建匯估計，由於排氣口堵塞，洞口收窄，令流速增加，引起排氣口共鳴，發出高頻噪音。他指，排氣口位於外牆，若戶主使用熱水爐時沒有開窗，則不會聽到相關噪音。



圖示將軍澳日出康城LP6、晉海、Montara及共用花園的布局平面圖，以及投訴人單位置及座向。

西貢區議員張美雄於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，早於半個月前收到相關投訴，花約一星期時間查找源頭。他指，事件持續近兩星期，影響過萬居民，目前該單位的熱水爐經已修復，沒有發出噪音。

鄭建匯表示，環保署當時接報後派員到場調查，發現該高頻噪音發出的時間不定，現場環境布局複雜具挑戰性，涉及多個不同屋苑、共用花園及樓宇設備，而且聲音在多棟大廈間多重反射，決定使用「聲學相機」偵測，最終鎖定涉事高頻噪音源自Montara內一個中高層住宅單位，成因是煤氣熱水爐損壞，引起外牆排氣口發出聲響。

他解釋指，聲學相機是一隻「碟」，碟入面裝有128個咪高峰，咪高峰之間有一段距離。而在透過聲波撞擊碟時，第一支咪高峰與第二支咪高峰接收訊號就會有時間差距，從而計算聲源的方向。

另外，聲學相機內都有高性能光學攝影機，當「光」和「聲音」兩個資料重疊，就可以找到聲源。他提到，「聲學相機」是一個常用的裝置，多數用以找尋隱蔽的聲源、或在多個聲音中找出最主要或最強的聲音時，都會使用聲學相機。

鄭建匯：未開窗就聽不到噪音

被問到涉事單位為何自己都聽不到噪音，鄭建匯表示，雖然熱水爐位於屋內，但其排氣口在外牆，若果住戶未有開窗，是不會聽到相關噪音。環保署亦指，該住戶確實不知有關情況。

至於為何會有如此高頻的聲音，鄭建匯估計是由於排氣口堵塞，洞口收窄，令流速增加，引起排氣口共鳴，因而發出高頻噪音。