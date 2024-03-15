高頻怪音滋擾日出康城三屋苑　環保署用聲學相機揪出「音波」源頭

環保署今日（15日）表示，自3月4日起在將軍澳日出康城LP6、晉海及Montara內園一帶接獲18宗居民投訴，指晚上有高頻噪音滋擾，嚴重影響日常作息。環保署多次派員於深夜時段到現場運用聲學相機作深入調查，今日凌晨鎖定涉事高頻噪音源自屋苑內園一個中高層住宅單位，相信噪音的成因來自於該單位的已損壞生活設施，已聯絡物業管理公司處理。署方補充，「音波」實為煤氣熱水爐外牆排氣喉發出的聲響。



高頻怪音在晚上響起 聲音在多棟大廈間多重反射

環保署表示，自今年3月4日至今共接獲18宗居民投訴，指晚上在日出康城LP6、晉海及Montara內園一帶受到源頭不明和不規則的高頻噪音滋擾，嚴重影響日常作息，部分投訴人亦懷疑該高頻噪音源自附近的數據中心。

環保署接報派員到場調查後發現，該高頻噪音發出的時間不定，現場環境布局複雜，涉及多個不同屋苑、共用花園及樓宇設備，而且聲音在多棟大廈間多重反射。

圖示將軍澳日出康城LP6、晉海、Montara及共用花園的布局平面圖，以及投訴人單位置及座向。

環保今日凌晨鎖定噪音來自一個中高層單位

該署經嚴謹部署和多次派員於深夜時段到現場運用聲學相機作深入調查，今日凌晨成功鎖定涉事高頻噪音源自屋苑內園一個中高層住宅單位，相信噪音的成因來自於該單位的已損壞生活設施，已聯絡相關物業管理公司，以盡快與住戶跟進並處理涉事高頻噪音的問題。

環保署發言人表示，一直留意國際間最新科技的發展及應用，並適時引入相關技術以協助署方人員更有效率執行環保法規，由於涉事高頻噪音源頭不明和不定時發出，署方運用聲學相機能大幅縮短調查噪音源頭所需的時間，盡快協助市民解決噪音滋擾問題。