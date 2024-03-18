國泰取消航班　民航處：團隊缺經驗和數碼能力　無法預測人員需求

國泰航空在去年12月至今年2月底，共取消七百多班航班，須向政府提交報告。運輸及物流局今日（18日）表示，經民航處審視國泰報告，認為規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求，國泰需確保其各部門能夠有效地溝通，及航空服務保持持續性及定期性。



▼12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



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運輸及物流局提交立法會文件顯示，民航處審視國泰航空的報告後認為，國泰航空的規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求，負責航班規劃和負責機組人員調配的部門之間的協調工作也存在不足。

民航處認為，國泰有需要就機組人員資源制訂有效的規劃工具，亦應該展現所具備的企業管治，以確保其各部門能夠有效地溝通，及航空服務保持持續性及定期性。

文件又指，國泰航空是香港的旗艦航空公司，這次事件引發了對國泰航空運力復蘇，以至香港國際機場復常的關注。

報告稱缺乏有效內部規劃

根據國泰航空的報告，航班取消是由多個因素造成，包括內部規劃問題和低估了候命機師人數水平，反映國泰航空缺乏有效的機組人員規劃，國泰航空承認其不足之處，並表示公司欠缺一個能夠主動和詳細追蹤各種監控參數（包括個別機師可用飛行時數）的系統。