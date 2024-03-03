國泰航空復辦飛躍理想計劃　今屆學員新增珠海交流之旅

國泰航空推廣航空知識及鼓勵青少年貢獻社會的「飛躍理想計劃」相隔五年再次舉辦，約300名獲邀對航空業充滿熱誠的學員，上周六（2日）出席第九屆計劃啟航典禮，同時慶祝計劃踏入20周年的里程碑。學員將在國泰員工領袖帶領和指導下，參與連串航空活動，今年新增設的珠海交流之旅。



約300名獲邀對航空業充滿熱誠的國泰航空「飛躍理想計劃」學員，上周六（2日）出席第九屆計劃啟航典禮。(國泰航空提供圖片)

主禮嘉賓運輸及物流局局長林世雄表示，衷心感謝國泰多年來一直推動不同社區項目，計劃推出20年來，帶領超過4,000名同學走進航空世界，更為他們日後成為香港航空專才埋下了種子，同時體現一眾國泰員工用生命影響生命。

主禮嘉賓運輸及物流局局長林世雄(左)及國泰顧客及商務總裁劉凱詩鼓勵學員。(國泰航空提供圖片)

啟航典禮由國泰顧客及商務總裁劉凱詩主持。劉凱詩表示，國泰以推動青少年發展為重點領域之一，公司透過積極落實及推廣不同的青少年項目，履行培育本地優秀人才，幫助年青人向前邁進的承諾。「我們非常自豪計劃至今能培育數千名本地青少年，並希望今年的學員同樣能夠實現他們的理想，展翅高飛。」

學員將在國泰員工領袖帶領和指導下，參與連串航空活動，並親身籌劃及實踐社會服務計劃，回饋社會。(國泰航空提供圖片)

計劃於2003年首辦，糅合社會服務及航空教育兩大元素，讓學員深入認識航空世界，同時促進個人成長，鼓勵他們實踐理想。學員將在國泰員工領袖帶領和指導下，參與連串航空活動，例如參觀航空設施、參加課堂培訓、以及今年新增設的珠海交流之旅；另外學員會親身籌劃及實踐社會服務計劃，回饋社會。

國泰表示，表現優秀的學員更將獲邀於今年暑假期間參與航空體驗之旅，進一步從不同角度認識航空業及進行文化交流。