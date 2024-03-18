本港最新失業率維持2.9%　仍有10.2萬人失業　3.7萬人就業不足

政府統計處今日（18日）公布，本港失業率連續五個月維持在2.9%，最新失業人數則仍有102,300人；而最新就業不足率亦維持1%，就業不足人數則較上月公布的數字減少1,200人至37,600人。



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本港最新失業率繼續維持在2.9%，失業人數仍有102,300人；最新就業不足率亦維持1%，就業不足人數則較上月公布的數字減少1,200人至37,600人。

至於總就業人數，最新數字為3,694,700人，較2023年11月至2024年1月的3,697,000人，減少約2,300人。總勞動人口亦由3,799,700人，下跌至最新的3,797,000人，減少約2,700人。

私營機構平均每月約7.7萬個空缺 按年跌17.4%

而勞工處在2023年12月至2024年2月，平均每月錄得76,502個來自私營機構的空缺，按年下跌17.4%，較2023年11月至2024年1月的平均數字下跌8.5%。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，勞動人口及總就業人數的跌幅均收窄，失業人數保持在102,300人的低水平。展望將來，他認為隨着本地經濟繼續增長，勞工市場短期內料會維持緊絀。