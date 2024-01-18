香港失業率｜最新維持2.9%不變　逾10.5萬人失業　就業不足人數升

政府統計處今日（18日）公布，最新失業率維持在2.9%，失業人數為105,700人，較2023年9月至11月的112,400人，減少6,700人。而就業不足率同樣維持在1.0%的水平，就業不足人數則為37,000人，與2023年9月至11月的36,600略升400人。



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失業人數減少6700人 就業不足人數升至3.66萬人

政府統計處今日公布，2023年10月至12月經季節性調整的失業率為2.9%，與2023年9月至11月的數字相同。最新失業人數為105,700人，較2023年9月至11月的112,400人，減少6,700人。就業不足人數方面，最新數字為37,000人，與2023年9月至11月的36,600人略升400人。

至於總就業人數，最新數字為3,706,800人，較2023年9月至11月的3,708,700人，減少約1 900人。同期的總勞動人口下跌至3,812,500人，較2023年9月至11月數字減少約8,600人。

孫玉菡：勞工市場短期內應會維持緊絀

勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場短期內應會維持緊絀，並稱儘管仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，預期訪港旅遊業和私人消費的進一步復蘇應會繼續支持勞工需求。

勞工及福利局局長孫玉菡（資料圖片/蘇煒然攝）

社署今日也發表最新綜援個案數字，2023年12月整體領取綜援的個案總數為200,400宗，較11月份下跌505宗，按月跌幅為0.3%。就個案類別分析，失業類別個案下跌0.7%，有17,184宗。低收入類別個案的按月跌幅為1.2%，有1,581宗。