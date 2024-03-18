跨性男獲終院勝訴准改性別　指人事登記處延誤不處理　再求覆核

自小認定為男性的跨性別人士謝浩霖Henry，因未完成由女轉男的全套性別重置手術，不獲入境處准許將身份證上性別欄改為男性，他向法院提司法覆核，去年終獲終審法院裁定勝訴。他遂再向入境處的人事登記處申請修改身份證性別，登記處多番稱仍在研究修訂相關政策，會「在合理時間內」審批申請，卻在大半年後以新政策尚未落實為由拒絕申請。謝上周五（15日）再提司法覆核，指控登記處在他提交申請後逾1年仍未處理，構成不合理延誤，並要求覆核處方最終拒絕處理申請的決定。



申請人為謝浩霖Henry，指認答辯人則為人事登記處處長。

上訴人謝浩霖去年2月在終審法院獲終極勝訴，准他可改身份證上的性別。(資料圖片/劉安琪攝)

謝於2023年2月獲終院裁定勝訴

入稟狀指，謝自2012年起開始接受跨性別荷爾蒙治療，4年後獲醫生判斷已完全跨成男性，毋須進一步接受變性手術。謝其後向入境處人事登記處（下稱：人事處）申請更改身份證性別，惟人事處以謝未有「完成全套變性手術」為由拒絕。謝遂提出司法覆核挑戰人事處前述政策，直至2023年2月獲終審法院裁定勝訴。

人事處要求最新醫療證明

謝獲判勝訴約兩周半後，再向人事處申請要求更改身份證性別。一個月後，謝的律師行向入境處發追信，提及謝稱其申請遭到暫緩，以候當局修訂有關政策。之後人事處回覆謝，要求提交最新的醫療證明，並稱：「人事處登記處處長力求在合理時間內完成檢視現行政策。」

再追問稱要檢視及制訂新政策

同年4月，謝透過律師行再向人事處發信，確認已提交相關證明文件，另要求人事處釐清何謂檢視政策的「合理時間」。惟對方回覆稱檢視及訂立新政策會對現行政策有廣泛影響，甚或會影響整個社會，當局需時謹慎考慮，力求「在合理時間內」完成修例。

已表明未能改性別而受歧視及侮辱

兩個月後，謝又再透過律師行向人事處發信，指稱謝因身份證性別欄問題持續受到侮辱及歧視，要求當局立刻處理他的申請，謝表明會在當局修改相關政策後，配合要求提交所有證明文件。不過人事處仍回覆說需要更多時間，入境處於1個月後發新聞稿，但內容只是覆述當局回覆謝的信件。

人事處表明新政策實施後才會處理

人事處最終於同年10月拒絕處理謝的申請，並稱修訂政策仍在進行，在新政策落實前，當局無法確認申請，當局正與其他部門商討實行細節，力求在「切實可行的時間內」盡快落實新政策。及至2024年3月，人事處邀請謝參與「無損權益會議」，表明他的申請會在新政策實施後才處理。

因外表與身份證性別不同在內地遭扣查

入稟狀續指，謝因其外表與身份證性別欄目不一致，在日常生活中經常受到侮辱及歧視，如在使用回鄉卡過關時，常被內地人員扣留調查，曾因此差點錯失航班；又例如他於私立醫院接受卵巢磁力共振掃描時，曾被職員質疑身份，並遭分發女士專用的啡色病人服，而非男士的藍色病人服。

逾12個月未處理屬行政不當

謝指人事處決定侵害他的私生活權，做法屬違憲，又指入境處大可行使酌情權先批出臨時身份證。謝認為人事處在他提交申請後逾12個月仍未處理，屬行政不當及無故拖延，因為處方並非無權處理，而是在等待「一個完美的做法」；處方有責任迅速處理身份證申請，不能無限期拖延；且與謝相類個案為數不多，處方批出謝的申請不會造成很大的行政負擔；再加上終院已經確認謝後天取得的性別，處方卻一再延誤確認其基本權利。

案件編號：HCAL474/2024