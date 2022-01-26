跨性別人士不滿被拒改身份證性別　官認為已平衡利益　駁回上訴

兩名未完成由女變男的跨性別人士，申請更改身份證上的性別遭拒。他們認為處方的決定違反憲法，提出司法覆核，被判敗訴。他們早前再提出上訴，認為做法並不人道，因該手術成功率不高。上訴庭今(26日)頒發判辭，認為相關政策已平衡公眾和上訴人之間的利益，駁回上訴。



上訴人為Q及謝浩霖，答辯人為人事登記處處長。案件原審時共有3名申請人，但提出上訴的僅兩人。原審法官認為，完成整個性別重置手術是現時唯一可行準則，以改變身份證上的性別。

擔心不同醫生或有不同標準

上訴人提出，跨性別人士在接受治療，並得取得相關醫生證明，亦可更改身份證上的性別，而不用接受整個性別重置手術，上訴庭法官在判辭指，發出相關證明時，不同醫生或會有不同的準則，會引起含糊不清的情況。

停止接受荷爾蒙能懷孕

答辯人則指，未有完成整個手術的女士，在身份證的性別更改為男性後，或停止接受荷爾蒙療程並懷孕。上訴庭法官亦指，相關問題亦不能忽視。

外表與性徵不同或會影響執法人員

上訴庭法官同意，若跨性別人士身份證上的性別和其外表，包括性徵有異，或會影響執法人員或提供緊急服務的人。為避免此情況，答辯人須要求跨性別人士完成整個手術。上訴庭法官認同，答辯人制訂整個政策時，有權考慮該些情況，並認為相關政策，已平衡公眾和上訴人之間的利益。

案件編號：CACV183/2019