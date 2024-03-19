7200萬六合彩一注獨中　攪珠翻炒兩號碼兼有44　中獎彩票類別曝光

六合彩本周日晚（17日）攪珠，由於多寶彩金累積至5,823萬元，馬會原估計若10元一注獨中可得7,200萬元。結果真的一注獨中，獲馬會公布頭獎派彩7,608萬元，比原預計多約400萬元，由於幸運兒是投注10元一注，取得全部獎金。



當晚攪出的7個號碼中，1號及23號連續兩次「跑出」，同時又出號不太吉利及「較冷」門的44號。原來不是幸運兒有特別心水，而是這獎頭獎彩票號碼並非幸運兒自己揀，而是馬會的電腦隨機揀選出的「電腦飛」幸運彩票。



▼3月17日 六合彩頭奬7200萬▼



紅色號碼球佔5個當旺

周日晚攪出的7個號碼中，有五個為紅色號碼球，綠色及藍色各有一個，符合近期攪珠紅綠色號碼球偏旺、不旺藍色號碼球趨勢。

六合彩3月17日晚攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖）

當晚攪出號碼為1、8、13、23、40、44，特別號碼為15。當中1號及23號連續兩次出現。

1號出現次數：449

8號出現次數：432

13號出現次數：452

23號出現次數：406

40號出現次數：428

44號出現次數：421

15號出現次數：423

由2002年7月4日號碼增至49個起計，23號攪出次數屬尾三，僅多於19號（392次）及25號（400次）；而40號及44號攪出次數，相比於有472次的49號而言，屬於較冷門。

六合彩49個號碼累計攪出次數。（馬會網頁圖片）

馬會公布頭獎有一注中，每10元一注派彩7,608萬元（76,086,400元），當晚只有一張彩中獎，由於是投注10元一注，而非5元一注的「0.5注中」，幸運兒取得頭獎全額彩金。

為何幸運兒「心水」會選中「翻炒」前一期攪出的兩個號碼，兼又揀選不太吉利及「較冷」門的44號？原來這張是俗稱「電腦飛」的幸運彩票，而非自選號碼彩票。

▼六合彩2月7日起6期攪珠結果▼



+ 3

最多次數號碼依次為49、30、10、22／24

由2002年7月改為49個號碼後，截至本周日晚，最新的五大熱門號碼排名，首三位依次為49、30、10，22及24並列第四，與上周四晚（14日）攪珠結果後一樣。

49號及24號上周四晚攪出，49號累計增至472次，重奪第一位，而30號以471次屈居第二位；10號以464次維持第三位不變；24號則增至463次，與22號一樣，升呢並列第四位。