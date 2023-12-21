指行人設施規劃差　卻大規模打擊違規過馬路　青年入稟求司法覆核

政府把違規過馬路傳票罰款大幅增至2千元，警方近日更曾大規模打擊違規行動，並有多名市被發傳票。有青年指政府未能提供令人滿意的行人設施，行人使用的綠燈時間又太短等，整體規劃欠佳下，令市民有時要行出行人路，認為政策令市民加重負擔，認為市民不應因為政府的不足和無能而罰款，認為控罪有違憲之嫌，因而入稟高等法院要求司法覆核。



申請人 Tsang Ho Ming（音譯曾浩明），他並無律師代表；建議答辯人包括香港特別行政區政府、運輸署、發展局及立法會。

2023年12月11日，警方大規模執法並向多名違反交通規例的人士發傳票。(詳看下圖)

+ 3

需在行人路以外地方過馬路

曾在入稟狀指，政府的城市規劃欠佳，行人路設計差，市民需在行人路以外的地方過馬路，認為市民不應因政府機構的無能而被罰款，且交通違規傳票罰款達 2,000 元，執法部門若經常針對低收入人士，會對他們造成不必要的負擔。

綠燈時間短閃爍不能過

曾又指，交通燈的設計有重大缺陷，亮起紅燈不能過路，綠燈時間又太短，政策又會向綠燈閃爍時才過路的行人發傳票罰款，對行人造成負擔，認為市民成了政府無能的代罪羔羊。

行人路空間受環境影響而不足

曾續指，低收入地區的行人路規劃尤其差劣，交通設計沒考慮人流，行人路又過於狹窄。路面更不時有滴水情況，行人步行的空間受阻，有時更需行出行人路外，市民不應因政府規劃不當而受罰。此外，在區議會選舉期間，有參選人在行人路宣傳，令行人路的空間大減。

認為政府未能提供令行人滿意的設施

曾認為立法會未有制定符合行人友善的條例，政府機關又未能提供令行人滿意的設施，卻無差別向行人發傳票，認為現行的《道路交通條例》在違憲之嫌，因而要求司法覆核。

HCAL2285/2023