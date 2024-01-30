今日必看8分鐘｜瘋傳！的士馬路大戰｜天瑜上周胃出血　父心痛

的士馬路大戰影片瘋傳！逆線迎頭衝、爆粗怒罵 後續更衰惹公憤

這樣駕駛隨時害死人！本港網絡流傳1段「的士對的士」影片，見到有的士在道路上沿線行駛時，突然有另1部的士逆線迎面駛至，嚇得司機即時剎車，幸好未有撞上。停下後，司機爆粗怒罵對方，惟對方未有理會，慢慢切雙白線回到正線離去。影片引來網民嘩然，認為一定要舉報，「呢個真係要舉報，會害死人！」、「告佢危險駕駛」、「死神到呀！」。

西環男捱的士撞吐血昏迷 的士一度逃去 七旬男司機涉危駕落網

西環發生車禍。凌晨2時半左右，一名男子在皇后大道西近和合街橫過馬路時，遭一輛的士撞倒。傷者登時倒地，頭部重創昏迷。當時另一名男子正截乘的士，目擊涉案的士車禍後不顧而去，立即記下車牌報警。救護員趕至為傷者急救，並送往瑪麗醫院救治。警方經追查後，拘捕一名71歲姓王男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。

油麻地柯士甸道男途人捱貨車撞 吐血昏迷不醒 涉事司機被捕

今日（30日）上午8時40分，一輛貨車沿油麻地柯士甸道東行，至龍堡國際酒店對開燈位，撞倒一名男途人。傷者重傷昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。現場遺下傷者的鞋和一灘血迹，司機涉嫌危險駕駛被捕，警方正調查意外原因。

23條立法｜李家超強調不會把被捕人送內地受審 重申立法有助營商

特首李家超宣布，《基本法》第23條立法今日（30日）起展開諮詢期至2月28日。他強調《基本法》第23條立法條文完全沒有涉及要將任何在港被捕人士送往內地，「只是處理本港事務，並按本港法律在港接受審訊」。

記者會上，被多次追問如何評估《基本法》第23條對香港經濟及營商環境的影響時，李家超重申，任何經濟活動都必須有安全和穩定的環境，舉例指在戰爭地區的人民都是走向安全地方，證明立法後確保香港成為安全和穩定的環境，將有利營商及自由發展經濟活動。

天瑜心臟衰竭｜天瑜上周曾胃出血 父心痛：你可以上天堂等爸爸

8歲女童天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，上月底更開始出現心臟衰竭。天瑜爸爸昨日（1月29日）表示，天瑜上周曾出現胃出血，由於不能消化，已吊鹽水接近一星期，好消息是她已沒有使用強心藥一段時間。

秀茂坪邨秀慧樓單位閉門失火 近百街坊疏散 3人吸濃煙不適送院

秀茂坪邨發生火警。今日（30日）上午9時07分，秀慧樓的保安員報案，指大廈一高層單位冒煙。消防員到場開動一喉一煙帽隊灌救，並協助數個單位的住戶離開，至上午9時57分火勢被救熄。

灣仔修頓大廈單位疑咖啡機短路起火 消防破門救出4貓惜最終不治

今日（30日）上午11時39分，灣仔盧押道1號修頓大廈一單位發生火警，消防員破門入屋救出4隻貓，並出動一條喉及一隊煙帽隊，於12時05分將火救熄。其間有居民疏散至地面，當中一名老翁不適，坐在一旁休息。現場所見，消防員將4隻貓放在救護車擔架床上，稍後貓主趕至陪伴，惜貓咪最終證實不治。警方經初步調查，火警懷疑是單位內的咖啡機短路所致。

香港仔大廈起火 三人不適包括三歲童 有正洗澡住客赤裸上身逃生

香港仔發生火警。29日晚上10時許，香港仔大道192號一幢住宅大廈，據報突然冒出濃煙，消防接報到場協助多名居民疏散到地面安全位置，其後將火救熄。初步得悉，火警中有一名40歲女子、一名70歲老翁及一名3歲男童，疑吸入濃煙不適，由救護員治理後，送往瑪麗醫院進一步治療。消防正調查火警起因，不排除為走廊電錶首先起火。

九龍塘漢堡店遭淋油 兩個月前曾被擲汽油彈

九龍塘發生刑事毀壞案。29日晚上11時許，警方接報指聯合道320號一間售賣漢堡的食肆，其外牆遭人淋紅油。警方到場調查，未有人被捕。涉事漢堡店於去年11月19日凌晨時分，曾遭人擲汽油彈，警方同日拘捕一名25歲女子。而較早時，該店亦發生數次被淋紅油事件。

泰國抵港貨櫃藏4200公斤瀕危鯊魚皮 海關拘海味店董事檢$170萬貨

海關昨日（29日）在葵涌海關大樓檢查一個從泰國抵港的貨櫃，搜出4,200公斤屬瀕危物種的受管制鯊魚皮，市值170萬元，並在上環拘捕一名67歲海味店男董事，他已獲准保釋候查。海關正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。