黎智英案｜加拿大匯款未到位　李宇軒曾墊支147萬元在日登廣告

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（19日）踏入第48天，「12港人」李宇軒第五天作供，續講及於2019年8月國際登報活動。其中在《日本經濟新聞》 登報前，日經的職員向前眾志成員周庭發電郵，著她支付登報費用。此外，由於陳梓華一方在加拿大匯款時，因時差問題未能趕及在刊登前把款項匯至日本，最終由李宇軒先墊支該147萬元。



日經職員電郵發給周庭及李

李宇軒今早繼續講及2019年8月的國際登報活動。他指截至2020年3月，涉及的登報費用約630萬元，陳梓華一方和李宇軒分別墊支350萬元和270萬元。該次活動在多個地方登報，包括同月19日在《日本經濟新聞》刊登廣告。控方庭上展示當時李和日經等聯絡的電郵。其中於同年8月14日的電郵，日經的職員是發給李宇軒和周庭，內容著周庭在限期前支付款項。

日經新聞曾刊登過一則支持香港民主運動的廣告，廣告是由港人眾壽

李曾要求日經不要發放其個人資料

李於翌日回覆表示，會處理付款。他在電郵又指因事件敏感，希望繼續匿名，其個人資料只涉及會計、聯絡和付款時使用。他著日經不要向任何人發放其個人資料。

陳梓華指未能把加拿大款項匯至日本

李宇軒向日經支付該147萬港元廣告費，同時陳梓華亦發電郵表示會在加拿大處理付款。李宇軒庭上指，由於加拿大和日本有時差，陳梓華一方由加拿大的匯款未能在刊登廣告前滙至日本，因此李支付147萬元予日經，而日經收到款項後，表示可刊登廣告。而日經的職員在電郵回覆，收到加拿大的滙款後，會向李宇軒退還涉款。李庭上指此處錯誤，日經應是退款予陳梓華一方。

2019年6月，G20峰會期間眾籌全球登報。西班牙《世界報》（El Mundo）廣告費18500歐元。

西班牙世界報廣告由陳梓華墊支

該次登報活動亦有西班牙的《世界報》刊登廣告，費用為18500歐元。李指，該筆款項由陳梓華一方墊支，而文件顯示是由「Lais Hotel」支付。

此外，庭上展示李宇軒、陳梓華和眾籌平台之間的電郵。陳梓華最終向平台方面指，眾籌收款人為Mark Simon，並提供其出生日期等。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022