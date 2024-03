黎智英案｜Mark Simon戶口曾收眾籌　重光團隊創始成員有在美學者

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,審訊今(18日)踏入第47天,「12港人」李宇軒續作供,他們的組織「重光團隊」在第三次眾籌活動中,因為需要一個在美的美元戶口收款,最後他得知該收款人為黎的助手Mark Simon,Mark Simon為免李的款項被凍結,把收取的款項轉到一個名為「The Project Hong Kong Trust」的戶口。



李又提到「重光團隊」有一名叫Shirley Ho的創始會員,她是一名天體物理學家,當時在美國,李不知她如何加入組織;至於「攬炒巴」劉祖廸,因為在連登有號召力,且積極參與討論,故認為也可用精神領袖來形容劉。



李宇軒稱他在整理賬目時發現第三次眾籌的款項是由Mark Simon的戶口收取。(資料圖片)

有報社不受匿名登報人而成立重光團隊

李宇軒今作供指,他屬「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong(重光團隊)」一部份,該組織爭取香港的自由民主。除了李外,「攬炒巴」亦為重光團隊成員。在G20峰會登報活動時,有報社不接受匿名,需要提供登報人,如在日本登報時,眾志願意成為登報人。在英國的中英聯合登報活動中,各人在Telegram 群組上討論使用統一的名字,經投票後選出「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」。

籌集款項為美元需用在美的美元戶口

李宇軒繼而講及2020年8月的第三次登報活動,在多個國家登報。當時亦為此舉行眾籌「G攬」,李負責眾籌和墊支。當時決定籌集的款項以美元為單位,同選用的眾籌平台規定,若籌集的款項為美元,需要以一個在美的美元戶口收款。由於眾籌金額大,非一般戶口可以收款,避免被視為清洗黑錢。

Mark Simon是黎智英的助手。(資料圖片)

在美找「有錢人」收款

當時曾有一名美國的「有錢人」願意提供戶口作收款之用,但眾籌的款項在平台被提取後,銀行先把款項扣起,未有把款項轉帳至該「有錢人」戶口。即使該「有錢人」向銀行解釋亦不果。他們最後找到另一名「有錢人」,李後來得知該人是Mark Simon。

款項傳入由3美國人控制的基金戶口

李宇軒解釋,曾在Telegram和陳梓華講及此事,陳稱其一方表示會想辦法,最後表示找到人可以提供戶口。第二名「有錢人」要求,想成立一個基金,把涉款轉帳至基金戶口,而非李在港的個人戶口,以避免款項被凍結。涉款最終轉至「The Project Hong Kong Trust」的美國戶口。該基金法律上由三名美國公民控制,其中一人為Katherine Cheng。李需就該次眾籌整理賬目,遂問基金索取月結單時,發現Mark Simon曾於2019年年底或2020年初,把款項轉至基金的戶口。李亦透露,第三次眾籌共籌得180萬元美元(約1404萬港元)。

陳梓華曾安排李見美領事及參議員

李亦透露,於2019年8、9月時,美國參議員史考特(Rick Scott)來港,陳梓華安排李和史考特、其助手和美國領事職員Alan Brinker見面,當時Mark Simon亦在場。

李宇軒指「攬炒巴」劉祖廸在連登有號召力。(fb專頁截圖)

創始成員包括一名女天體物理學家

此外,李宇軒亦有提到「重光團隊」的成立,除了登報亦有辦其支持香港的活動,亦有聘請顧問公司,及在社交媒體登廣告等。他又提到一名創始成員叫Shirley Ho,是一名天體物理學家(astrophysicist),他不知道Shirley Ho是從什麼途徑加入團隊,只知她當時身處美國,李在2019年7至8月曾在美國華盛頓與她會面,李亦曾與她一同前往日內瓦。

攬炒巴在連登有號召力

至於「攬炒巴」劉祖廸,李形容劉扮演最重大的角色,因劉在連登度有號召力,在中英聯合聲明登報,就是靠劉以『攬炒巴』在連登的影響力。法官李運騰問「攬炒巴」是否屬「精神領袖」?李回應稱:「可以咁理解。」他指劉會積極參與討論及在連登發帖,由於其發帖可引起好多迴響,連登上又有大量支持者,很多人會看他的帖文。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號:HCCC 51/2022