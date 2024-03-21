熱辣滾燙｜港人搶先上深圳觀看　戲票比港便宜僅是5個誘因之一

【熱辣滾燙/賈玲/YOLO/票房】內地賣座喜劇電影《熱辣滾燙》橫掃內地新春檔期票房，以27.2億元（約29.6億港元）一舉打破同檔期的劇情片票房紀錄。《熱辣滾燙》現於香港上映，不過上月便有港人急不及待，趁周末北上深圳玩樂期間，順道到戲院先睹為快。他們大讚內地的戲票便宜、服務員態度斯文、音響表現優秀及環境舒適，甚至連座椅亦採用飛機頭等艙的梳化品牌，「芝華仕櫈喎，我都未坐過呀大佬，好軟熟㗎。」



雖然深圳大型商場戲院的票價亦不便宜，《熱辣滾燙》周末場次索價人民幣56元（約62.2港元），惟本港票價可高達100元，即起碼貴37.8%。若以兩地最便宜的戲票作對比，深圳戲院戲票僅是香港一半。戲院負責人透露，香港觀眾的比例不斷上升，新春期間更由平時周末的15%，提升至30%。「香港人的消費比例都愈來愈高，對深圳的發展肯定也是不言而喻，肯定是提升的。」



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《熱辣滾燙》票房人民幣27.2億元橫掃內地新春檔期

由內地女演員賈玲自導自演的喜劇電影《熱辣滾燙》，以人民幣27.2億元（約29.6億港元）的票房，奪得內地新春檔期的冠軍，並打破同檔期的劇情片票房紀錄。電影講述一名失意的中年宅女，通過練習拳擊重啟人生的故事，而賈玲為了電影推掉幕前演出，秘密減肥133磅，在引起內地社會熱議，堪稱近年的現象級電影。

惟《熱辣滾燙》並非中港同步於大年初一（10日）上映，香港較內地遲約一個月，若影迷感到急不及待，只能先到深圳或珠海等地的戲院觀賞。有港人便趁農曆新年假期北上消費期間，順道入場觀賞《熱辣滾燙》，並透過社交平台將話題帶至本港。

▼深圳星河寰宇影城▼



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對比兩地晚間最平場次 香港收45元仍貴深圳一倍

《熱辣滾燙》近日已在香港上映，翻查香港本周六（23日）的票價，暫時以高先電影院提供的3個場次最便宜，除了10時20分早場售60元外，餘下的場次均售100元。惟記者2月24日北上採訪當日，星河寰宇影城的下午及晚間場次，一律只收人民幣56元（約62.2港元），即若不計及早場，票價比香港便宜37.8%，影迷更可提前先睹為快。

此外，翻查內地美團的「貓眼電影」，視乎戲院的地點及級數，可發現《熱辣滾燙》的票價低得驚人。例如位於羅湖區黃貝嶺站附近的中影六六鳳凰影城，本周二（19日）晚間8時正的場次，只收人民幣19.8元（約21.8港元），然而本港同晚最便宜的場次，為凱都戲院的45元，仍較內地高出逾一倍。

▼珠海星滙電影城▼



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順帶一提是，若以近日稱霸全球票房的荷里活大片《沙丘2》為例，記者於周日下午（17日）另到珠海一間影院實測，當時前後排無人接近「包場」，只花人民幣38.9元（約43.2港元），即使再另外點爆谷及可樂，亦只要人民幣28.6元（約31.7港元）。惟香港票價則視乎不同戲院，下午場次索價100元至200元不等，即同樣貴內地一倍或以上。

部份港人樂而忘返 周六留深圳觀夜場電影

上月26日（周六、元宵節），福田的星河COCO Park相比平時周末更為熱鬧，中庭設有新年市集，商場內亦滿布農曆新年裝飾。記者目測港人佔據商場內的大小食肆及娛樂場所，部份人晚飯後不立即返回香港，反而到星河寰宇影城觀看電影。

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市民讚戲院座椅用飛機頭等艙梳化︰好軟熟㗎

其中陳先生便與數名朋友於晚上11時正入場，票價為人民幣56元（約62.2港元）。他表示由於手機上的小紅書被《熱辣滾燙》「洗版」，因此趁周末北上吃喝玩樂，順道入場感受該電影是否如網民所介紹的感人。他並大讚內地戲飛便宜，「香港要80幾蚊起跳，甚至成舊水，呢度60蚊70蚊，梗係抵啲啦。」

退休已搬往深圳定居的顏先生，則趁元宵節與妻子一同看電影。他離場時評價《熱辣滾燙》的劇情吸引，感嘆賈玲身形的脫胎換骨，又大讚檢票員的態度斯文、環境舒適及音響表現優秀。「環境好過香港好多啦，幾舒服呀，芝華仕櫈喎（飛機頭等艙梳化品牌），我都未坐過呀大佬，好軟熟㗎。」

星河寰宇影城負責人禹先生透露，平時周末約有15%顧客為港人。（歐陽德浩攝）

深圳戲院負責人︰新春期間香港顧客佔三成

星河寰宇影城負責人禹先生表示，港人在深圳各項消費逐年遞增，戲院亦能從中獲益，例如新春期間由於深圳居民出外探親或旅遊，香港觀眾的比例提升至30%，當中《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》，以及劉德華主演的《紅毯先生》便較受港人歡迎。至於平時周末及西方節日，港人比例亦分別佔15%及25%。

為了把握港人北上熱潮的機遇，禹先生考慮到港澳居民沒有內地手機號碼，難以申請會員，因此特地提供實體會員卡，新申請可獲贈一張不限場次的免費戲飛及飲品，目前有約800人已登記成會員，預料未來還有上升空間。「香港人的消費比例都愈來愈高，對深圳的發展肯定也是不言而喻，肯定是提升的。」