聖誕電影｜戲院票房20年新低　影業協會洪祖星：諗唔到差得咁緊要

今個聖誕檔期，香港戲院票房總收入低於2,000萬元，按年跌四成，創20年來新低。香港影業協會理事長洪祖星今日（28日）形容是香港影業最慘淡一年：「諗唔到會差得咁緊要。」他指出，港人北上熱潮對票房有影響，疫情後首個聖誕港人外出旅遊影響更大：「唔只大人，係一家大大細細都出晒去（旅行）。」



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影業協會和戲院商會指，平安夜（24日）至周二（26日）的聖誕檔期，香港票房有限公司數據顯示，中西票房總收入為19,598,975元，遠低於去年同期的32,848,164元，跌幅為40.33%。

在該3天，以《水行俠與失落王國》票房收入6,598,882元最高、《旺卡》以3,471,670元居次，第三位是迪士尼的《星願奇緣》3,257,571元，日本動畫電影《蒼鷺與少年》以2,366,842排第四。港產電影《年少日記》及《爆裂點》分居第5及6位，收入為1,303,737元及588,612元。

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香港影業協會理事長洪祖星今日在電台節目稱，以往聖誕檔期最高票房電影，單日有400萬至500萬票房，但今個檔期最高票房電影三日只有約600萬、即平均每日只有200萬，「諗唔到會差得咁緊要」，他說：「問我點解？真係唔知點解，唔知點解今年（聖誕檔期總票房）會比去年少40%，真係最慘淡一年。」

今個聖誕檔期香港戲院票房總收入低於2,000萬元，創20年來新低，香港影業協會理事長洪祖星12月28日形容是香港影業最慘淡一年。（資料圖片/余秋婷攝）

他相信，3年多疫情下，港人聖誕無法旅行導致今個聖誕「個個外出」是原因之一，被問到港人北上熱潮對票房影響，他稱有影響，但不只「北上」一個原因：「去全世界旅行都多，唔只大人，係一家大大細細都出晒去（旅行）。」

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本港電影市場收入持續低迷，新冠疫情前的2019年的同期（24日至26日）的聖誕檔期，電影票房按年亦有雙位數跌幅。香港票房有限公司當年數字為29,425,931元，比前一年的40,945,494元跌28.13%。