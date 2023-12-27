聖誕市道｜黃金檔票房年跌4成破20載新低　電影業指生意嚴峻

聖誕長假逾百萬人次出境之際，本港電影業界指聖誕檔期票房減少，今年收入不足2,000萬元，按年急跌四成，也是近20年來新低。 電影業界指出， 聖誕假期向為業內黃金檔期，票房跌幅反映電影消費市道持續低迷、生意嚴峻，情況令人憂慮。



香港票房有限公司數據顯示，從平安夜至本周二（24日至26日） 的聖誕檔期，中西票房總收入為19,598,975元，遠低於去年同期的32,848,164元，跌幅為40.33%。

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在該3天聖誕檔期，以《水行俠與失落王國》的票房收入6,598,882元最高、《旺卡》以3,471,670元居次，第三位是迪士尼的《星願奇緣》3,257,571元，日本動畫電影《蒼鷺與少年》以2,366,842排第四。港產電影《年少日記》及《爆裂點》分居第5及6位，收入為1,303,737元及588,612元。

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本港電影市場收入持續低迷，新冠疫情前的2019年的同期（24日至26日）的聖誕檔期，電影票房按年亦有雙位數跌幅。香港票房有限公司當年數字為29,425,931元，比前一年的40,945,494元跌28.13%。