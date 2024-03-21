熱辣滾燙｜深圳戲院新年30%觀眾是港人　港演藝界：需力求轉變

【熱辣滾燙/賈玲/YOLO/票房】新冠疫情結束後，雖然戲院不再受防疫措施影響，惟與深圳蒸蒸日上的市道相反，本港電影票房未有回暖跡象，除了去年聖誕票房收入創近20年新低外，全年票房總收入僅得14.33億元，相比疫前的2019年縮水四分一。《香港01》上月便在深圳的戲院發現，有港人已等不及話題電影《熱辣滾燙》於香港上映，提前北上先睹為快，甚至有戲院負責人亦透露，新春期間便有三成觀眾是港人。究竟北上消費熱潮，是否打擊香港票房的主要因素呢？



香港電影工作者總會發言人田啟文分析，今年賀歲片仍斬獲不錯的票房，觀察到港人仍願意支持有質素的電影。他強調製作電影從來並不穩定，估計業界會視乎市場走勢再作轉變，例如製作內地不會上映、但同時受觀眾歡迎的電影。「所以你講嘅擔唔擔心，我覺得係轉變，唔會係話香港創作人坐以待斃喺度等，冇呢支歌仔唱。」



▼深圳星河寰宇影城▼



+ 7

2023年中西片票房僅14億 較疫前縮水四分一

去年香港聖誕票房不似如期，引發社會熱烈討論。當時本港票房收入僅約1,960萬元，遠低於2022年同期的3,285萬元，跌幅達40.33%，創近20年新低。若對比疫情前的2019年同期的2,943萬元，可發現在短短數年間，票房收入已下跌接近千萬元。

香港影業協會及香港戲院商會屬下的香港票房有限公司公布，去年中西電影票房全年總收入為14.33億元，相比受防疫措施影響的2022年增加25.28%。然而與疫情前的2019年對比，當時票房總收入達19.23億元，即跌幅達25.48%，「縮水」四分之一，甚至已貼近2011年13.92億元的水平。

影業協會理事長洪祖星：港人北上是票房下跌原因之一

香港影業協會理事長洪祖星曾在電台節目中，形容去年是香港影業最慘淡的一年。雖然他強調港人趁聖誕假期一家大細出外旅遊，以致票房收入暴跌，但同時認同港人北上熱潮，亦是影響票房的其中一個因素。

田啟文分析︰中港同步上映內地電影兩大障礙

內地喜劇電影《熱辣滾燙》成為近年的現象級電影，《香港01》2月底在深圳的戲院發現，確有港人等不及電影於香港上映，提前北上先睹為快，相信本地戲院需要與內地同一時間上映，才有可能增加留港入戲院的意欲，惟內地電影於兩地同步上映，又是否可行？

香港電影工作者總會發言人田啟文認為，現階段難以克服上述問題，由於兩地戲院的排期時間有別，分別為周四及周五，內地片商擔心香港提早一日上映，將影響到內地的票房，反而得不償失。

咁不如我喺內地上先喇，你哋香港始終個市場咁細，咁就無謂影響內地市場。 香港電影工作者總會發言人田啟文

除了市場因素外，田啟文表示電影在香港上映前，需要提前宣傳及排期，然而內地戲院的排期不穩定，隨時可臨時抽起，變相香港遲一步上映為穩妥的做法。因此除了由本地片商製作的合拍片，例如早前上映的《金手指》，才可考慮兩地同步上映。

+ 3

料業界視乎市場走勢再轉變︰香港創作人唔會坐以待斃

不過相比內地《熱辣滾燙》的票房屢創佳績，來到香港似乎遇到「水肚不服」。田啟文提到，香港一直以來早於內地上映西方電影，部份港人多年來已培養出先睹為快的習慣，因此當內地電影早於香港上映時，習慣北上消費的港人或會順道觀看電影。「最明顯嘅數據係呢啲片都喺香港成績唔理想。」

田啟文並強調，製作電影從來存在不穩定因素，他認為業界會視乎市場走勢，做出相應的改變，例如製作內地不會上映、但同時受觀眾歡迎的電影。「所以你講嘅擔唔擔心（港人北上睇戲），我覺得係轉變，唔會係話香港創作人坐以待斃喺度等，冇呢支歌仔唱。」

香港電影工作者總會發言人田啟文認為，業界並不會坐以待斃，會視乎市場走勢作出轉變。（資料圖片）

評2024年賀歲片成績不錯︰觀眾仲係支持有質素嘅電影

田啟文今年初接受記者訪問時表示，由於聖誕檔期僅得3日，票房疲弱並非單一因素所造成，需要一段時間才可全面分析原因。如今農曆新年檔期已過去，田啟文認為去年聖誕票房下滑，主因是戲碼不吸引，反觀今年賀歲片的成績，雖然不算超出預期，但《飯氣攻心2》等電影仍斬獲不錯的票房。「睇得到觀眾仲係支持有質素嘅電影。」

被問到如何展望今年香港電影院的票房，田啟文仍在觀望中，並指剛殺青的電影不多，反而業界仍在消化積壓的存貨。但他對未來抱持樂觀態度,「睇緊未來嘅路，至少唔係好似舊年聖誕咁差嘅環境。」

▼珠海星滙電影城▼



+ 1

本港戲院指市道未好轉︰票房低由多個原因所造成

此外，有本地戲院認為北上熱潮，並非影響票房的主要因素。Golden Scene董事總經理曾麗芬便指，由去年聖誕節至今，市道暫未有好轉跡象。她並強調香港戲院的低迷，是由多個原因所造成，「我唔相信有觀眾會專程北上睇戲，票房唔好有好多原因，全世界都面對呢個問題。」