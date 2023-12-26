深度遊｜旅議會下月票選6至尊路線　業界：有好印象話返畀鄉里聽

本港旅遊業逐步復蘇，旅議會推出「創意．深度遊」行程設計比賽，向業界徵求路線，勝出旅行社可獲20萬元獎金。旅議會總幹事楊淑芬今日（26日）表示，合共收到135間旅行社約700個行程路線，並於下月公布晉級的30條「精品路線」及開放網上投票。有業界認為香港相比鄰近地區缺乏吸引力，認為需要重新思考路線，向外推廣香港故事，讓旅客於疫情重返香港。



旅議會舉行「創意．深度遊」行程設計比賽。（網頁截圖）

下月上旬公布30條晉級路線 二月公布最終結果

旅議會今年8月推出「創意．深度遊」行程設計比賽，現時初賽評審已順利完成。旅議會總幹事楊淑芬表示，合共收到135間旅行社約700個行程路線，並將於明年1月上旬公布30條晉級的「精品路線」，同日起開放供市民投票，其後再由評審團揀選6條「至尊路線」，最快2月中旬公布最終結果。

翻查文件，比賽分為6個主題，包括綠色生態遊、親水樂悠遊、文化風情遊、潮流文化行、歷史深度遊及創意體驗行，即涵蓋遠足生態遊、舢舨遊、探索傳統藝術、體驗影視戲劇表演、參訪古蹟，或是打卡攝影遊等元素。持牌旅行社可就每個主題提交5個行程。

評審團將由業界及專業協會的代表和專家組成。入圍「精品路線」便可獲10萬元獎金；若晉級至「至尊路線」，更可獲20萬元獎金及額外「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」鼓勵金申請名額。網上票數最高者，亦可獲10萬元獎金及上述鼓勵金申請名額。

崔定邦︰參加完有好印象再一傳十 十傳百

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，政府早於數年前已開始推動不同的旅遊體驗，惟疫情爆發影響進度，而去年公布的《財政預算案》中，亦預留資金推動深度遊。他透露業界的反應非常熱烈，提交多條路線，部份行程設計相當特別，呼籲市民留意及投票。

崔定邦又指，現在旅客的外遊模式已改變，不再跟團來港購物，反而追求文化特色體驗，認為旅行團數目相比旅客總人次，確實不值一提。但他強調旅行團仍有存在價值，例如扶老攜幼或語言不通的旅客則有需要報團。「佢哋參加完旅行團有好印象，就會話返畀鄉里聽。一傳十，十傳百。」

工會贊同舉辦比賽讓業界反思旅遊路線

旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠，今早在商台節目表示，歐洲等地的經濟低迷，然而香港酒店房費昂貴，吸引力甚至不如鄰近的澳門，認為外地旅客疫後未必再重返香港。「點會自己冇厘頭走返嚟啫？你有咩吸引佢呢？」

因此梁芳遠贊同需要舉辦比賽，讓業界重新思考深度遊路線，並主動向外推廣香港故事，吸引旅客來港。「平唔夠人平，乜都唔夠人鬥。唯有係（推廣）香港東西結合嘅嘢，同埋香港流落嚟歷史文化背後嘅故事。」