煥然懿居第三座揀樓｜開售次日逾半獲邀者無現身　全日售32個單位

市區重建局港人首置項目土瓜灣「煥然懿居第三座」周一（18日）開售，首日有七成獲邀揀樓者甩底。今日（19日）開售第二日，市建局稱有80名合資格申請者獲邀揀樓，當中逾半、即43人沒有現身，而今日全日共售出32個單位。



+ 3

13名「準業主」為一人申請者

「煥然懿居第三座」申請者到長沙灣售樓處後，需先在等候區內宣誓，確認所報資料屬實，再按時段「揀樓」。市建局表示，今日有80名合資格申請者獲邀揀樓，當中近半（37名）應邀出席，全日共售出了32個單位，而明天（20日）獲安排揀樓的申請者有100名。

▼2023年9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



「煥然懿居第三座」是市建局位於紅磡春田街／崇志街的重建項目，共260個首置單位，實用面積由約303平方呎至600平方呎。申請期去年10月結束，市建局早指共收到3,669份有效申請。據市建局早前分析，整體申請者以年輕一代居多，大約八成半為40歲或以下；約七成為一人申請者。

「煥然懿居第三座」折扣率為22%，惟據3月初最新評估的市價，「煥然懿居第三座」首置單位的實際折扣率約為13%，即八七折賣，較接近市價。換言之，業主日後有需要在市場上轉售其「首置」單位時，補價金額將會由市價的22% 相應減少至約13%。

▼2023年9月27日 到煥然懿居示範單位參觀的人士不多▼

