「美國隊長」容偉業圖SOGO外獻花　拒出示身份證　認阻差囚10天

有「美國隊長」之稱的容偉業，去年國慶日在銅鑼灣崇光百貨外放下花束，警員查問時，容涉多番拒絕出示身份證，並以粗責罵警員，引來途人圍觀後被捕，容有向警道歉並稱：「玩下啫」。他今（19 日）在東區裁判法院認阻差罪。律師求情指，容患有自閉症，語言表達力不足，過程非完全不合作，主任裁判官徐綺薇指不論被告在場有何目的，他在警員勸喻後應離開，被告在人多擠迫的鬧市生事，會增加社會秩序的風險，認為罰款或社會服務令未能反映案件嚴重性，判容入獄10天。



被告容偉業（40 歲，洗碗員），承認一項阻撓在正當執行職務的警務人員，指他在 2023 年 10 月 1 日，在銅鑼灣崇光百貨外，故意阻撓在正當執行職務的警員 12306 及警員 18011。控罪書顯示，案件由國安處負責。

有「美國隊長」之稱的容偉業，在東區法院承認阻差被判囚10天。（資料圖片）

容當時一身黑色裝束

案情指，案發當天是國慶日，有警員在至銅鑼灣一帶維持治安。下午約 5 時許，容戴黑帽及黑口罩，穿上印有「香港」字樣的黑 T 恤，以及黑褲黑鞋，舉起兩束花在崇光百貨正門外徘徊。警員擔心其行為對公眾地方造成阻礙，遂上前表明身份及截查。

警查問下稱七一死過人要獻花

容堅持其作為並將花束放在地上，又大聲以粗言責罵警員，警方作出警告後，容拾起花束。警員繼而要求他出示身份證，容拒絕，再大聲責罵警員，引來20至30名途人聚集，並有人叫囂及拍攝。容其後再舉起花束，警員指其行為可構成煽動，並再次要求容出示身份證。容拒絕並稱，又指獻花予數年前在崇光外死亡的男子，又指幾年前七一死過人，所以要獻花。

被捕後稱對唔住玩下啫

容繼續拒絕出示身份證，並引來約 40途人聚集，警員遂把容拘捕。容在警誡下向警員道歉，並稱：「對唔住，我玩下啫。」

求情稱表達能力有限

辯方求情指，被告患有自閉症，專注力、心理及思想控制能力較弱，現時任職洗碗工。容當時手持白花，無作出任何政治宣傳，其言語表達能力有限，又指「（粗口）係萬用嘅表達」。

案件編號：ESCC2573/2023