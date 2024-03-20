黎智英案｜李宇軒認重光團隊有用制裁港共字眼　但非為此而成立

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（20日）踏入第49天審訊，「12港人」李宇軒第六天作供。他提到重光團隊(SWHK)時稱，雖然有部份成員或活動和制裁相關，但團隊並非為要求外國政府制裁中港而成立，又強調非全部成員都支持制裁，而他們在網站的登報活動收支表，雖曾使用：「全球登報眾籌制裁港共活動」的字眼，李解釋因當時組員想中文版用比較「flowery」(華而不實)的字眼，才決定寫成「制裁港共」。



「香港故事」成員李宇軒強調制裁是為港爭取民主自由的方法，但重光團隊非為制裁而成立。（資料圖片）

重光團隊非為制裁而成立

李宇軒今作供時指，重光團隊(SWHK)屬鬆散的組織，沒有會章和會員制度，其共識為爭取香港自由民主。他同意部份團隊成員和活動的確與制裁相關，但不同意全部成員或活動都支持制裁，亦不同意重光團隊是為制裁而成立，強調制裁是為港爭取自由民主的其中一個方法。

討論時想中文版用華而不實的字眼

李亦有就庭上展示「重光團隊」的網站截圖作解釋，圖上顯示在第三次登報活動「G攬」的收入支出表，李指當時製作該表為其後的「重光眾籌」作準備，當時組員討論如何鼓勵他人捐款，共識是中文版在該表使用比較「flowery」(華而不實)的字眼，令看懂中文的人捐錢；至於不懂中文版的人，則閱讀英文版，英文版會採用中性的字眼，李補充指「flowery」有不中立的意思。故圖上的中文版是用「制裁港共」的字眼，即比較「flowery」，英文版則只是「advocacy for Hong Kong(宣傳香港)」。

否認第三次登報主旨是要求制裁

法官李運騰問中文版標題「全球登報眾籌制裁港共活動」，想傳達什麼訊息？李稱是指香港政權和共產黨有關連，當時覺得與「香港」對比，覺得用「港共」是比較容易引發爭議的形容詞。控方其後問，第三次登報活動的主旨，是否要求外國政府對中港政府實施制裁，李不同意，但同意部份廣告曾提到制裁。

三筆款項合共120萬美元

李又指收入支出表上的三筆款項，均由Mark Simon轉帳至「The Project Hong Kong Trust」，合共約120萬美元，該些款項是眾籌所得，由平台轉至Mark Simon的戶口，後來「The Project Hong Kong Trust」的戶口準備好，再轉至基金的戶口。

李宇軒指，「攬炒巴」劉祖廸在英辦活動時，也會用重光團隊的標誌和口號。（Getty Images）

陳梓華亦有為登報墊支

李又補充，Mark Simon也屬陳梓華一方的人，陳的人亦曾為登報墊支，其墊支的費用會直接扣除，不會轉帳至基金。但該些墊支的款項，以及該120萬美元，陳梓華的人仍需再向基金轉帳款項，涉款約不足10萬美元。陳曾回覆李稱會作處理。

群組成員後來決定不再辦登報活動

李續指，該次登報的費用約花費了一半眾籌所得款項，群組成員有討論是否要繼續登報，最終決定不再舉辦，餘款留待日後舉辦更適合的活動，但有部份人認為應繼續登報，該些成員後來離開。約於2019年10月1日左右，有人舉辦名為「賀你老母」(應為賀佢老母)的登報活動，但李稱他並沒有參與。

劉祖廸在英活動會用重光團隊標誌及口號

李又提到「攬炒巴」 劉祖迪，指劉一直在英國舉辦活動，集會的橫額或與英的國會議員會面時，會使用「重光團隊」的標誌和口號，他又指支持不再登報的人也慢慢認同其「重光團隊」的標籤(label)。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022