小姊妹疑吃「大麻糖」不適　父被裁定虐兒及藏毒罪成　2.19判刑

兩名小姊妹疑在家中吃下「大麻糖」嘔白泡，兩童的父親否認藏毒及虐兒等罪，案件早前經審訊後，今(5日)在屯門法院裁決，裁判官認為兩女童是服用了被告購入並放在房內的食品，因而裁定被告3項罪名均成立。辯方求情指，被告因離婚心情低落，才會購下涉案的物品，現在已沒有這個需要。黃官把案押後至2月19日判刑，以為被告索取戒毒所報告。



被告C.K.W.（26歲，建築工人），被控於2023年6月25日，在天水圍一單位，作為4歲女童X及2歲女童Y的照顧者，故意虐待或忽略她們，令她們受到不必要的健康損害；他亦被控管有危險藥物罪。

被告CKW在屯門法院被裁定虐兒及藏毒罪成。

兩童尿液均被驗出有大麻成分

案情指兩女童當日在被告房間拿過白色軟糖吃後，4歲的姊姊「震下震下」，家人把她送院，同晚稍後，2歲的妹妹也出現抽搐，最後妹妹也送院。女童的母親到醫院時，見長女瞳孔放大，未有意識，偶爾會笑。她懷疑被告在家放了違禁品，質問也在醫院的被告並報警。女童X和Y的尿液樣本中，分別驗出2.9微克和3.1微克的四氫大麻酚（THC）。

官認為女童食了被告買下含大麻成份的食品

黃官裁決指，報告顯示兩名女童的尿液均含有四氫大麻酚代謝物，及大麻酚成份；證據顯示，被告的朋友當日曾短暫到訪，約30分鐘後，兩女童之後拿糖吃後持續震抖，被告胞弟在家中找到爆炸糖包裝，認為唯一合理推論是，X和Y服用了被告購買含大麻成份的食品，裁定2項虐兒罪及1項藏毒罪罪成。

女童現已交回母親照顧

律師求情指，被告案發後至今未有依賴危險藥物，案發時因為處理離婚事宜，心情欠佳，才會購入大麻糖進食，現已沒有這個需要；兩女兒交已交由母親照顧，故此重犯機會不高。

案件編號：TMCC 1413/2023