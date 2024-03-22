長沙灣學童欺凌｜ 團體稱不少老師未經受訓　遇欺凌事件難應對

本周二（19日）網上流傳一段涉及長沙灣一間中學的校園欺凌片段，一名14歲男童在學校課室，毆打另一名13歲同學，導致其腰部受傷需入院治理。



關注青年問題的MWYO青年辦公室研究員陳宇謙今（22日）在港台節目《千禧年代》中認為，不少老師因未受相關訓練，因此遇欺凌事件時「唔知點處理」。他舉例曾聽過有同學向老師舉報欺凌事件後，老師反問「係咪個同學自己做錯事先俾人欺凌」，促請教育局提供更多欺凌事件的指引給老師，以及設立清晰機制，讓學校上呈事件給教育局跟進。



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團體稱：網絡欺凌老師更難介入

陳宇謙指出，在疫情上課期間，學生比以往更多使用手機、電腦等，接觸網上世界比見真人都多，即時現在疫情已暫告一段落，但學生的社交模式經已改變，而校園欺凌亦搬到網上社交媒體發生。這種網絡欺凌不是在校園實體發生，讓老師更難處理。

他認為，就算欺凌事件發生在校園，老師亦「唔知點處理」，因他們或未受相關訓練，學習處理被虐者和施虐者的心理創傷等問題。

他舉例，曾有同學不忍施虐者欺凌同學，向老師舉報，但老師竟然反問「係咪個同學自己做錯事先俾人欺凌」，反而將被欺凌的問題歸究在受虐者身上。

他亦指出，學校遇到欺凌事件多會選擇校本處理，自己圍內處理而不上呈教育局，「多一事不如少一事」，免得欺凌事件在社會流傳。他表示，這種處理手法屬冷處理，很多時學校會「覺得係同學之間講笑啫，冇嘢嘅」，然後就將事件結案不再處理。

促教育局增老師指引和清晰上呈機制

他建議教育局就校園欺凌事件，再提供更多相關指引給學校老師，教其處理這些事件；教育局亦可設立更清晰的欺凌事件上呈機制，讓教育局可確保每單欺凌案件都得到妥善處理。

此外，他據2020/21年度半停課期間的欺凌案件數字，單是公立學校便有14宗，而教育局亦公布每年平均要處理350宗的校園欺凌，反映校園欺凌或未有因疫情停課而減少，而是持續都有發生。