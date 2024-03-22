流感｜22個月大男童發燒　證染H1甲型流感　入住兒童深切治療部

衞生署衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，一名22個月大男童因發燒和咳嗽帶痰到私家醫院求診，翌日嘔吐及腹瀉入住兒童深切治療部，經化驗證實對H1甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，現時情況嚴重。初步調查顯示病人潛伏期內無外遊，也無接種流感針，其一名家居接觸者早前已確診甲流，現情況穩定。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及一名過往健康良好的22個月大男童，他3月20日開始發燒和咳嗽帶痰，同日向私家醫生求診，翌日出現嘔吐及腹瀉，並到廣華醫院急症室求醫。

男童同日入住該院兒童深切治療部，其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感H1病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。病人現時情況嚴重。

中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者早前已確診感染甲型流感，現時情況穩定，其他家居接觸者現時沒有出現病徵，中心正繼續調查。

廣華醫院。（資料圖片/余俊亮攝）

中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，健康人士亦會受影響，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案，建議除個別已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。

中心又指，同時患上流感與新冠病毒患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。