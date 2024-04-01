直擊內地客不再豪飲豪食　情侶叫一個菠蘿包一杯凍鴛鴦埋單$29

內地旅客的消費力不如預期，為餐飲業近年關注的問題，金記控股主席徐汶緯早前便在電台提到「兩三個人一人一個菠蘿包，一杯飲品就算數，打張卡影過相，咁就當消費過」。為證實內地客的消費水平，記者3月一個星期六，到灣仔會展附近的金記冰室分店觀察兩小時，發現確有一對年輕旅客只單點一個9元的菠蘿包，以及一杯20元的凍鴛鴦，埋單合計29元；亦有會展商務客手持星巴克的咖啡進店，再另點一個菠蘿包。



有廣州學生認為香港物價樣樣俱貴，餐廳的價格便高於當地約1.5倍，但菜式欠缺特色，在內地同樣能夠品嚐；有深圳商務客在店內消費約70元，「有一點點貴，就是平時奢侈一下就差不多。」金記冰室分店經理表示，內地客的人均消費於疫情後下降約一至兩成，以往一枱三至四名旅客，或會點四人套餐另外再加餸，如今每人只簡單點一份粥粉麵飯。



兩旅客逗留逾半小時 僅點$9菠蘿包及$20凍鴛鴦

部份挺過疫情的餐廳期盼可重拾高峰，惟事與願違，業界漸漸發現內地客的旅遊模式已發生變化，不再像過往「豪飲豪食」，加上港人消費力轉移至深圳，在雙重夾擊下生意不如預期。

記者當日下午2時半，到灣仔會展附近的金記冰室觀察，目測入座率持續有八成以上，兩小時內估計有逾10枱顧客來自內地。其中便有一對年輕旅客確實如徐汶緯所言，他們在店內逗留逾半小時，期間只單點一個9元的菠蘿包及一杯20元的凍鴛鴦，埋單合計29元，即人均只花14.5元。惟二人均不願接受訪問。

有內地商務客持星巴克咖啡進店單點菠蘿包

適逢香港國際珠寶展正在灣仔會展舉行，金記冰室於下午茶時段迎來多枱商務內地客。記者現場所見，菠蘿包確實頗受歡迎，有身穿西裝的旅客，手持星巴克的咖啡進店，再另點一個菠蘿包，店員亦沒有阻止攜帶店外飲品的行為，而他對座的同伴則點了一份下午茶餐。不過當日也有商務客「大排筵席」，桌上放滿豐盛的食物。

深圳商務客點四人餐人均$76.5︰有一點點貴

其中從事珠寶業的方先生來自深圳，一年赴港公幹數次。他當時與另外三名同事點了306元的四人套餐（凍飲每杯另加3元），包括四碗白飯、四杯飲品，以及咕嚕肉、啫啫雞煲等四款餸菜，人均76.5元。

雖然深圳作為「超一線城市」，物價領先內地各大城市，但方先生認為深圳對比香港便宜，港式餐廳的口味與香港分別卻不大。但他明白會展一帶的餐廳定價或高於市面，讚金記冰室的性價比仍算合理水平。「有一點點貴，就是平時奢侈一下就差不多。」

廣州學生︰國內水2元一瓶 港地鐵站內賣10多元一瓶

除了展覽商務客外，亦有內地客乘坐天星小輪到灣仔碼頭後，路經金記冰室入座。首次來港的呂同學來自廣州，當日早上一家四口乘坐高鐵到達香港後，立即坐纜車上山頂欣賞維港景色，打算飯後坐開篷雙層巴士在鬧市中穿梭，晚上便返回內地。「因為這邊酒店太貴，所以就打算看一看就走。香港酒店的話感覺都要上千，房間也不是很大。」

不過呂同學對香港的初次印象相當普通，認為香港物價高昂，例如餐廳的價格便高於廣州約1.5倍，但菜式欠缺特色，在內地同樣能夠品嚐。他又評價香港的建築及街道均不如內地，「有點舊舊的，就是感覺還是國內好一點吧。差不多就這樣吧。」

這邊的水比國內要貴好多，國內的水大概要兩塊錢一瓶。剛剛在地鐵站要十塊錢、十幾塊錢一瓶。然後地鐵的話也是比國內貴好多，這邊坐兩站（過海）也是要十塊錢，像國內就不會這麼貴，我們學生還有優惠是半價。在廣州的話，坐兩個站可能就三四塊錢，還要我有半價。 廣州旅客呂同學

金記冰室分店經理王威透露，內地客的人均消費於疫情後下降約兩成。（歐嘉樂攝）

分店經理指內地客「就住食」：杯嘢飲、食個包咁上下

金記冰室分店經理（海港中心）王威表示，適逢灣仔會展當日正舉行珠寶展覽，加上內地旅客趁周末赴港，因此內地客的數量高於一般周末，兩小時便有約10多枱為內地客，人均消費約40元，但仍未恢復至疫情前的水平。

至於部份點餐豪爽的內地客，王威表示他們頸上掛有參展商的名牌，屬商務旅客，由於可向公司報銷餐費，因此就如記者所見，桌上放滿食物。至於其他旅客則普遍「就住食」，消費水平下降，「大約叫杯嘢飲，食個包咁上下，唔係食好多嘢。」

內地客人均消費疫後降約一至兩成

王威並透露，內地客的人均消費於疫情後下降約兩至三成，例如以往一枱三至四名旅客，或點一份四人套餐再另外加餸，如今每人只簡單叫一份粥粉麵飯，甚至三名旅客或點一份兩人套餐，再單點一碗白飯。

𠵱家有啲情況係兩個人入嚟問一問︰碟餸大唔大碟？或者兩個人叫一碟餸，再加多個飯就算，普遍比疫情前食少咗嘢。 金記冰室分店經理（海港中心）王威

被問到未來生意的期望，王威表示海港中心店毗鄰會展及金紫荊廣場，附近亦跨境的皇崗巴士站，位置相當優越。他期望香港與深圳可24小時通關，吸引更多旅客來港，帶旺店舖生意。